Feghouli ve Fernando'nun Galatasaray'a geliş tarihi belli oldu!

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için çalışma yürüttüğü West Ham United oyuncusu Sofiane Feghouli ve Manchester City forması giyen Fernando, pazar günü İstanbul'a gelecek.

BiPSpor'un haberine göre; Cezayirli futbolcunun bonservisi için, sarı-kırmızılı kulübün kasasından 5 milyon Euro çıkması beklenirken, Fernando için konuşulan rakamlar da yaklaşık olarak 5 milyon 250 bin Euro civarında seyrediyor.

Galatasaray'ın yeni transferlerinin Avusturya kampına yetiştirilmesi için de özel bir çaba harcanıyor.