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Spor

Feghouli ve Fernando'nun Galatasaray'a geliş tarihi belli oldu!

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun Avusturya kampına yetiştirilmesi için özel çaba harcıyor

28 Temmuz 2017 19:47

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için çalışma yürüttüğü West Ham United oyuncusu Sofiane Feghouli ve Manchester City forması giyen Fernando, pazar günü İstanbul'a gelecek.

BiPSpor'un haberine göre; Cezayirli futbolcunun bonservisi için, sarı-kırmızılı kulübün kasasından 5 milyon Euro çıkması beklenirken, Fernando için konuşulan rakamlar da yaklaşık olarak 5 milyon 250 bin Euro civarında seyrediyor.

Galatasaray'ın yeni transferlerinin Avusturya kampına yetiştirilmesi için de özel bir çaba harcanıyor. 

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