Feghouli ve Belhanda’ya Arap dünyasından Noel tepkisi

Noel zamanı özel izin alarak ülkeden ayrıldıkları belirtilen Galatasaraylı Feghouli ve Belhanda'nın, müslüman futbolcular olarak bu yönde bir harekette bulunmalarına taraftarların getirdiği tepki, Arap dünyasında yankı buldu.

Galatasaray’ın iki yıldız futbolcusu Younes Belhanda ve Sofianne Feghouli’nin kupadaki son Bucaspor maçının kadrosunda yer almaması, Arap dünyasında da dikkat çekti. Kulüpten özel izin aldıkları belirtilen iki futbolcunun izinleri Noel’e rastlayınca, bu gidiş sorgulanır oldu.

Cezayir’in Arapça yayın yapan günlük gazetesi Echorouk, tatile çıkan oyuncular ile ilgili sosyal medya üzerinde yapılan yorumları haberleştirdi. “Feghouli ve Belhanda Noel’i mi kutlayacak?” başlığıyla verilen haberde bazı taraftarların twitter üzerinde bunu gündeme getirdikleri belirtildi.

Cezayirli ve Faslı futbolcuların Buca maçına çıkmayarak, kulüp tarafından kendilerine özel izin verilmesinin taraftarları şaşırttığı ifade edildi. Belhanda ve Feghouli’nin Türkiye’den ayrılarak Fransa’ya gittikleri bu dönemin de Noel’e denk geldiği, müslüman olan iki futbolcunun nasıl Noel tatili değerlendirdiklerine yönelik yorumlar yapıldığına dikkat çekildi.(Sözcü/Skor)