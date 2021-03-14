Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı: "Taylan hazır, teşekkür ederim"

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kayserispor-Galatasaray karşılaşması, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 3. golde Onyekuru'ya asisti yapan Sofiane Feghouli, maç sonunda Taylan Antalyalı'nın galibiyet paylaşımının altına "Milli Takım, Taylan hazır. Teşekkür ederim" notunu düştü.

Sezon başından itibaren Galatasaray orta sahasının kadroya yazılan ilk oyuncularından birisi olan Taylan Antalyalı, geçirdiği sakatlığın ardından tekrar ilk 11'deki yerine kavuştu.

Kayseri deplasmanına da ilk 11'de başlayan Taylan, iyi oyunuyla teknik ekipten olumlu not aldı. Maçın 35. dakikasında gördüğü sarı kartla ise gelecek hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

Milli Takım'a çağrı

Taylan Antalyalı'nın Milli Takım'a çağrılmasını isteyen isimlerin arasına dahil olan Feghouli, Taylan'ın sosyal medyada maç sonu galibiyet paylaşımının altına "Milli Takım, Taylan hazır. Teşekkür ederim." notunu düştü.

Feghouli Galatasaray'da istatistik lideri

Galatasaray, Kayserispor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Karşılaşmaya ikinci yarı dahil olan Sofiane Feghouli, Onyekuru'ya yaptığı asistle takımını rahatlatan gole öncülük etti.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli gol katkısıyla takımına katkı vermeye devam ediyor. 75. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna giren Cezayirli fubolcu, ligde 100. maçına çıktı. Opta'nın verilerine göre yıldız futbolcu, Süper Lig'e geldiği 2017/18'den bu yana Galatasaray formasıyla en fazla golde pay sahibi olan isim konumunda. (23 gol ve 22 asist).

31 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla 127 maça çıktı.

Sarı-kırmızılılar Feghouli'yi 2017-18 sezonunda 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle West Ham United'dan transfer etmişti.