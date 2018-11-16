Galatasaray'da bu sezon beklenenin altında forma şansı bulan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, açıklamalarda bulundu. Feghouli, "Ben iki ya da beş dakikalık futbolcu değilim" dedi.

France Football'a konuşan Cezayirli futbolcu, bu sezon aldığı süre hakkında açıklamalarda bulundu. "Süper Kupa maçında Akhisarspor karşısında oynadım ama ondan süre alamadım. İki dakika, bilemediniz 5 dakika süre almışımdır" diyen futbolcu, geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında aldığı süreden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Feghouli açıklamalarına şöyle devam etti:

"Fırsat yakaladığınızda onu nasıl değerlendireceğinizi bilmelisiniz. Benim için de bu süreç iyi geçti. Umarım teknik direktörümüzün de benimle ilgili fikrini değiştirmişimdir. Daha önce kendimi yeterince ispat ettim. Özellikle şampiyon olduğumuz geçen sezon. Ben iki ya da beş dakikalık futbolcu değilim. Benim düzenli olarak süre almam gerekiyor. Ligde son haftaya kadar süre alamamamla ilgili kimse benimle konuşmadı. Ben de profesyonelliğimi korudum, teknik direktörümüze karşı çıkmadım ve zamanı gelinceye kadar çalıştım. Bu süreçte milli takıma çağrıldığım için de şanslıyım. Bu hem moral olarak hem de fiziksel olarak iyi geldi."

"Yerimi kaybetmem şaşırtıcıydı"

İlk 11'deki yerini kaybetmesinden dolayı şaşkın olduğunu söyleyen Feghouli, "Galatasaray'daki 3 buçuk yıllık sözleşmeme sadık kalmaya niyetliyim. Sonuçta şampiyonluklar yaşamak ve Avrupa kupalarında mücadele etmek için buraya geldim. Kulübümde çok mutluyum ve Istanbul'daki yaşamın bana uyduğunu düşünüyorum" dedi.

"Terim kaybetmekten nefret eder"

Yeni transferlerle birlikte takımın performansındaki düşüşü normal karşılayan Cezayirli oyuncu, "Fatih Terim kaybetmekten nefret eder. Bu sezon kadromuzda birkaç değişiklik olduğu için biraz düşüş yaşamamız doğal. Eski performansımızı yakalamamız süre alacaktır. Ama çok tecrübeli bir teknik direktörümüz var ve umarım yine şampiyon oluruz. Avrupa kupalarında da gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz" açıklamasıyla sözlerini tamamladı.