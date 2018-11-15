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Ekonomi

Fed/Powell: Konut sektörü ve şirket borçları kaynaklı riskleri izliyoruz (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) İstanbul, 15 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomide devam eden büyümeye  güvenmeyi sürdürmekle birlikte, "konut sektöründeki yavaşlamayı" ve "şirket borçları" düzeyini "risk faktörleri" ol

15 Kasım 2018 13:06

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 15 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed\'in ekonomide devam eden büyümeye  güvenmeyi sürdürmekle birlikte, \"konut sektöründeki yavaşlamayı\" ve \"şirket borçları\" düzeyini \"risk faktörleri\" olarak izlemekte olduğunu söyledi.
Powell Dallas kentinde gerçekleştirilen Global Perspektifler başlıklı sempozyumda yaptığı açıklamalarda, \"Şu anda konut inşaatları üzerinde baskı yaratarn birçok  faktör var. Ham madde maliyetleri, istihdam sınıtları ve faizler  bunlardan birkaçı. Kaldıraç ve diğer kredi göstergeleri ise genel  olarak sağlıklı. Bunun yanı sıra bazı ciddi şirket borçlanmaları ve  bizim gözlerimiz bunların üzerinde\" diye konuştu.
Powell, \"Faizleri ne kadar daha ve ne hızda yükselteceğimiz konusu hakkında düşünmeliyiz,\" dedi ve \"Amaç toparlanmayı, genişlemeyi sürdürmek ve işsizliği düşük tutmak, enflasyonu düşük tutmak\" diye ekledi.

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