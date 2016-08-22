Fed'in ve Merkez Bankası'nın kararları bekleniyor; dolarda son durum ne?

Dolar/TL'de, Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife çekmesi, Fed yetkililerinin ABD ekonomisinin güçlü olduğuna dair değerlendirmeleri ile yurt içinde güvenlik endişelerinin baskısı hissedilirken, piyasalar yarınki PPK toplantısı ile Fed Başkanı Janet Yellen'ın cuma günkü Jackson Hole konuşmasını bekliyor. Dolar, 2,95 seviyesinin altında işlem görüyor. Bu hafta Merkez Bankası'nın politika kararları ve Fed kararları dolar/TL'yi etkileyecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, cuma günü saat 1634'te 2.9353/2.9360 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 08.55'te 2.9425/2.9446 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü aynı saatte 3.1293/3.1303 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah3.1305/3.1324, 3.3233/3.3246 seviyesindeki euro/TL 3.3167/3.3202 seviyesinde bulunuyor.

Fed'den faiz adımı ne zaman gelecek?

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer Pazar günü yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin güçlü olduğuna işaret eden değerlendirmelerde bulunarak istihdam piyasasının tam gücüne yaklaştığını ve iyileşmeye devam ettiğini belirtti. "Hedeflerimize yakınız" diyen Fischer konuşmasında ABD'de bir sonraki faiz artırımının ne zaman yapılabileceğini ele almadı.

Fischer'in açıklamaları geçen hafta ABD'de bir sonraki faiz artırımının Eylül ayında yapılabileceğini ifade eden New York Fed Başkanı William Dudley'nin görüşlerini destekler nitelikte görüldü. Fed faiz vadeli işlemleri yatırımcıların Aralık ayında faiz artırımı için yarı yarıya olasılık gördüklerini gösteriyor.

Yellen'in konuşması önemli

Denizbank Özel Bankacılık Grubu Yönetmeni Orkun Gödek, Fitch kararına ilk etapta çok tepki gelmediğini söyleyerek, "Ancak hafta sonunda yaşanan terör olayları ve Fed Başkan Yardımcısı Fischer'in açıklamaları sonrasında küresel çapta dolar değerlenmesi var. Dolar/TL'de de bunun yansımalarını görüyoruz ancak diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden ciddi bir ayrışma olduğunu söyleyemem. Haftanın gündemi TCMB ve Yellen'ın konuşması olacak. Hafta içerisinde risk iştahında biraz daha azalma görebiliriz. Dolar/TL'de 2.9430'un üzerinde 2.95-2.98 aralığı yeniden potaya girebilir. Aşağı hareketi ise Yellen'ın konuşması öncesinde çok olası görmüyorum" dedi.

Asya borsaları bu haftanın sonuna doğru yapılacak olan Jackson Hole toplantısında ABD Merkez Bankası'nın faiz artırmaya hazırlık yaptığını açıklayacağı beklentisine paralel olarak gerilerken, dolar da geçen haftanın dip seviyelerinden toparlandı.

Fed'in düzenlediği ve Perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantısına dünyanın başlıca merkez bankalarından temsilciler katılacak. Fed Başkanı Janet Yellen de Cuma günü konuşma yapacak.

Öte yandan TCMB'den yüzde 8.75 olan koridorun üst bandında 25 baz puanlık indirim bekleniyor.

Erkan: Bu hafta gözler TCMB ve Jackson Hole'da

Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan, “Bu hafta Merkez Bankası’nın politika kararları merceğimizde olacak. Temmuz ayındaki başarısız darbe girişiminden sonra, Merkez Bankası sadeleştirme politikası kapsamındaki patikada kalmaya devam etmiş ve gecelik borç verme faizini indirerek yüzde 8,75 seviyesine getirmişti. Temmuz ayına ilişkin manşet enflasyon seviyesi yıllık bazda yüzde 8,79 seviyesine yükselmişti, çekirdek enflasyondaki iyileşme de duraksamaya uğramış ve I göstergesi yüzde 8,70 olarak açıklanmıştı. Enflasyon seviyeleri faiz indirimi çok fazla yer kalmadığını gösteriyor. Reel faiz önemli; çünkü negatif reel faiz olursa negatif ayrışma katsayısı da artar. Bu nedenden dolayı Merkez Bankası’nın tek bir faizden yapılacak fonlamayı hangi seviyede belirleyeceği önemli; bir başka deyişle üst bant ne kadar daha indirilecek? 12 ay sonrasına ilişkin beklentiler yüksek, dolayısıyla enflasyon görünümü risk oluşturuyor. Bu yüzden sadeleştirmede yolun sonu yakın. Kısıtlı bir süre daha devam ettirilebilir, ancak artık biz indirimlerin yüzde 8 noktasına kadar 25 baz puan şeklinde yapılacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda bu hafta Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizinde 25 baz puan daha indirim yapacağını ve yüzde 8,50 seviyesine getireceğini beklemekteyiz. Bu hafta Cuma günü Kansas City Fed’in evsahipliğinde Wyoming’de gerçekleştirilecek Jakson Hole yıllık sempozyumunda Janet Yellen konuşması önemli olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

"Normalde faize dokunmaması gerekirdi"

HSBC Türkiye Hazine Direktörü Fatih Keresteci, “Türkiye cephesinde haftanın en önemli gündem maddesi TCMB'nin yarın düzenleyeceği Ağustos ayı olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. Normal şartlar altında, hem manşet hem de çekirdek rakamların yıllık bazda yüzde 8.7'li rakamlara geldiği bir ortamda TCMB'nin faizlere dokunmaması gerekirdi. Ancak, sadeleştirme ya da basitleştirme söylemleri ile TCMB'nin faiz koridorunun üst kısmında 25 baz puanlık bir indirime daha gidebileceğini tahmin ediyoruz. Bu yöndeki adımlar, bu yaz aylarının aksine, küresel manada fon çıkışlarının yaşanabileceği bir küresel finansal konjonktürde döviz kuru üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratabilirdi. Ancak, negatif faizlerin her yere yayıldığı bir ortamda (işlem teminatlarına dahi negatif faiz uygulanmaya başlandı), TCMB'nin bu yöndeki adımlarının etkisi olabildiğince sınırlı kalıyor. Bu nedenle de, yarınki olası bir üst bantta faiz indirimi kararının piyasa etkisinin sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. TCMB'den bu adımın yanında herhangi bir ikinci adım beklenmiyor” yorumunu yaptı.

Tahvilde son durum

Tahvil bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta yüzde 9.95, valörde son işlemde yüzde 9.85 seviyesindeydi.

Gösterge beş yıllık tahvil olan 17 Şubat 2021 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta yüzde 9.60, valörde son işlemde 9.54 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde ise bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta yüzde 9.00 seviyesindeydi.

Güvenlik endişeleri giderek artıyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Cumartesi günü bir düğüne yapılan bombalı intihar saldırısında en az 54 kişi ölürken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saldırıyı 12 ile 14 yaşlarında bir çocuğun gerçekleştirdiğini söyledi.

Gaziantep'teki saldırı bu yıl meydana gelen intihar saldırılarının da en kanlısı oldu. Erdoğan saldırıyı IŞİD'in düzenlediğinden şüphelenildiğini belirtti.

Geçen hafta da Van, Elazığ ve Bitlis'te can kayıplarının yaşandığı patlamalar meydana gelmişti.

Türkiye bir yandan Fethullah Gülen cemaati tarafından yapıldığı belirtilen darbe girişiminin ardından bu kesimle irtibat halinde olan asker, polis ve memurları görevden alma ve değişiklik süreci yaşarken, güneydoğuda arka arkaya yaşanan bombalı saldırılar karşısında hükümet alarm durumunu bir üst seviyeye çıkardı.

Fitch görünümü negatife indirdi

Fitch Türkiye'nin kredi notunu BBB- ile yatırım yapılabilir düzeyde tutarken not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi. Fitch, ekonomi politikalarının güvenilirliğini etkileyecek siyasi gelişmelerin izlendiğini belirtti.

Yabancı yatırımcılar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere para yatırırken ülkenin en az iki tane yatırım yapılabilir düzeyde kredi notu olmasını istiyorlar. Fitch'in not teyiti ile Türkiye yatırım yapılabilir düzeyde notlardan birini, bir süre için garanti altına almış oldu. Türkiye'ye yatırım yapılabilir diğer notu veren Moody's tarafından darbe girişimi sonrası başlatılan not indirimi için gözden geçirme ise devam ediyor.