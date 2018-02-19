Fed'in toplantı tutanakları ve ABD PMI açıklanacak

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Küresel piyasalar 19-23 Şubat haftasında ABD Merkez Bankası’nın 30-31 Ekim toplantısının tutanakları ve ABD ekonomisine ilişkin Satın Alma Yöneticleri Endeksi (PMI), konut satışları ve işsizlik verilerini izleyecek.

ABD’de Başkanlık Günü’yle başlayan tatil haftasında piyasaların özellikle Çarşamba ve Perşembe günü açıklanacak verilere odaklandığı bir hafta olacak. ABD Mevcut Konut Satışları ve ABD PMI verilerinin açıklanacağı Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son faiz toplantısının tutanakları da öğleden sonra yayınlanacak.

Perşembe günü ise işsizlik sigortası başvurularına ilişkin veriler ve Öncü Göstergeler Endeksi açıklanacak.

Piyasaların hafta boyunca izleyecekleri ABD verileri şöyle:

Çarşamba

Bileşik PMI Şubat

Beklenti: 54.0

Tahmin aralığı: 51.9 – 54.1

İmalat PMI verileri

Beklenti: 55.0

Tahmin aralığı: 55.7

Hizmet sektörü PMI verileri

Beklenti: 53.5

Tahmin aralığı: 51.4 – 53.7

Mevcut Konut Satışları (Ocak)

Beklenti (yıllık olarak hesaplanmış oran): 5 milyar 650 milyon

Tahmin aralığı: 5 milyar 530 milyon – 5 milyar 730 milyon

Perşembe

Devam Eden İşsizlik Başvuruları (Şubat, 17 Hafta)

Beklenti: 230 bin

Tahmin aralığı: 227 bin – 235 bin

Öncü Göstergeler Endeksi (Ocak)

Beklenti, aylık değişim: yüzde 0.6

Tahmin aralığı: yüzde 0.3 - 0.9