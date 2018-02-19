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Ekonomi

Fed'in toplantı tutanakları ve ABD PMI açıklanacak

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat  (DHA) –  Küresel piyasalar 19-23 Şubat haftasında ABD Merkez Bankası’nın 30-31 Ekim toplantısının tutanakları ve ABD ekonomisine ilişkin Satın Alma Yöneticleri Endeksi (PMI), konut satışları ve işsizlik verilerini izleyece

19 Şubat 2018 13:05

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat  (DHA) –  Küresel piyasalar 19-23 Şubat haftasında ABD Merkez Bankası’nın 30-31 Ekim toplantısının tutanakları ve ABD ekonomisine ilişkin Satın Alma Yöneticleri Endeksi (PMI), konut satışları ve işsizlik verilerini izleyecek.
ABD’de Başkanlık Günü’yle başlayan tatil haftasında piyasaların özellikle Çarşamba ve Perşembe günü açıklanacak verilere odaklandığı bir hafta olacak. ABD Mevcut Konut Satışları ve ABD PMI verilerinin açıklanacağı Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son faiz toplantısının tutanakları da öğleden sonra yayınlanacak.
Perşembe günü ise işsizlik sigortası başvurularına ilişkin veriler ve Öncü Göstergeler Endeksi açıklanacak.
Piyasaların hafta boyunca izleyecekleri ABD verileri şöyle:
Çarşamba
Bileşik PMI Şubat
Beklenti: 54.0
Tahmin aralığı: 51.9 – 54.1
İmalat PMI verileri
Beklenti: 55.0
Tahmin aralığı: 55.7
Hizmet sektörü PMI verileri
Beklenti: 53.5
Tahmin aralığı: 51.4 – 53.7
Mevcut Konut Satışları (Ocak)
Beklenti (yıllık olarak hesaplanmış oran): 5 milyar 650 milyon
Tahmin aralığı: 5 milyar 530 milyon – 5 milyar 730 milyon
Perşembe
Devam Eden İşsizlik Başvuruları (Şubat, 17 Hafta)
Beklenti: 230 bin
Tahmin aralığı: 227 bin – 235 bin
Öncü Göstergeler Endeksi (Ocak)
Beklenti, aylık değişim: yüzde 0.6
Tahmin aralığı: yüzde 0.3 - 0.9

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