FED'in ne karar vereceği merak ediliyor

ABD Merkez Bankası'nın (FED) son aldığı gösterge faizi değiştirmeme kararından sonra yapacağı hamleler için farklı senaryolar ileri sürülüyor.

Greg Robb imzası ile "When and how will FED make its moves?" başlığıyla yayımlanan haber analizde FED'in Çarşamba günü ABD ekonomisinin iyileştiğini söylemesinden hemen sonra, bazı teşvikleri geri çekme ve para politikasını sıkılaştırması için bankanın üzerindeki baskının arttığına dikkat çekildi.

Analizde, FED'i izleyenlerin şu anda bankanın sıkılaştırma planını ne zaman devreye sokacağı ve bunu ne şekilde gerçekleştireceği ile ilgili farklı görüşleri savunduğu belirtildi. Robb, analistlerin çoğunun FED'in hamlelerinin yavaş olacağını düşündüğünü söylerken, bankanın sıra dışı teşvik programlarından çıkışının çok da kolay olmayacağını belirtti.

FED, son toplantısından sonra yaptığı açıklamada ekonominin iyileşme emareleri gösterdiğini belirtmiş, ancak birinci çeyreğin sonuna kadar mortgage kredilerine dayalı menkul kıymetlerin satın alınmasının yavaşlatılması dışında önlem almamıştı.

Analizde, Economic Outlook Group baş ekonomisti Bernard Baumohl'un görüşlerine yer verildi. Robb, Baumohl'un "Eğer FED'in ABD ekonomisini son 70 yılda yaşadığı en kötü resesyondan kurtarma stratejisini düzenlemede zorlanacağını düşünüyorsanız, sadece bekleyin" sözüne dikkat çekti. Robb, baş ekonomistin "Biz, bu sefer büyümeyi cesaretlendiren ve enflasyon beklentilerini iyi çapalayan bir planın ortaya çıkarılmasının çok daha karmaşık olacağını düşünüyoruz " görüşünün de altını çizdi.

Beyaz Saray ve yatırımcı arasında

Analizde ayrıca Baumohl'un FED'in parasal sıkılaştırmayı erken yapması durumunda Beyaz Saray ve Kongre'nin tepkisini çekeceğini söylemesine vurgu yapılırken, bu sürecin uzun tutulması durumunda ise ABD'li ve yabancı yatırımcıların tepki göstereceği görüşüne yer verildi.

Finansal krizin başlangıcından beri FED'in bankacılık sistemine 800 milyar dolardan fazla kaynak aktardığının anımsatıldığı analizde, ABD Merkez Bankası'nın federal fonların faiz oranını sıfıra yakın tuttuğunu ve birçok Hazine tahvili ve mortgage'e dayalı menkul kıymet satın alarak bilançosundaki varlıkların değerini 2.4 trilyon dolara çıkardığı bilgisi de verildi.

Şahinler güvercinlere karşı

FED yetkililerinin alınacak önlemler konusunda şahinler ve güvercinler olmak üzere iki kanada ayrıldığı söylenen analizde, şahinlerin piyasaya sürülen aşırı miktardaki rezervin enflasyon korkusunu artırdığı ve bu nedenle parasal sıkılaştırmanın erken olmasını istediği belirtildi. Haber, buna karşılık güvercinlerin ise erken sıkılaştırma ile Büyük Buhran döneminde yapılan hatanın tekrarlanacağını düşündüğünü öne sürdü.

Analizde, gevşeme konusunda fikir birliği olan ekonomistlerin, FED'in 2010 yılının ortasından önce ciddi hamleler uygulamaya başlamayacağını iddia ettiği söylendi. Habere göre, bu görüşte olanlar işsizlik oranında düşüş başlamadan önce ABD Merkez Bankası'nın bu kararı alamayacağını savunuyor.

Yazıda, bu fikir birliğinin yine de gerçek resmi göstermede yetersiz olduğu belirtilirken, bazı ekonomistlerin FED'in atacağı adımların 2010 Ocak'ta başlayacağı, bazılarının ise 2011 yılından önce herhangi bir adım atılmayacağı görüşünde olduğu kaydedildi.

Daha önce FED'de görev yapmış olan şimdi ise American Enterprise Institute uzmanı Vincent Reinhardt'ın, ABD Merkez Bankası'nın bilançosunu yavaş yavaş daraltacağı görüşüne yer verilen analiz şu ifadelerle sonlandırıldı:

"[Reinhardt], Merkez Bankası yetkilileri eylemlerini talep edilen rezerv üzerinden belirleyecektir, yorumunu yaptı. FED, rezerv talebi düşerken, [para] arzını talebin üzerinde tutabileceği gibi aynı zamanda bilançosunu da daraltabilecektir.

Reinhardt, FED için en kötüsünün ise piyasadakilerin sakinliklerini kaybedip, bankayı enflasyona karşı çözümler göstermeye zorlaması olacağını anımsattı. '[FED] enflasyon kaygılarındaki bir artış ile baskı altına sokulursa bu sıkılaştırma için talihsiz bir zaman olacaktır.'