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Ekonomi

FED'İN KARARININ OLUMLU ETKİSİ KISA SÜRDÜ NEW YORK (A.A)

10 Ağustos 2011 20:09

-FED'İN KARARININ OLUMLU ETKİSİ KISA SÜRDÜ NEW YORK (A.A) - 10.08.2011 - Uluslararası piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), dün açıkladığı yavaş büyüyen ekonomiye destek olmak amacıyla gösterge faiz oranını gelecek 2 yıl daha yüzde 0 ve yüzde 0,25 aralığında tutma kararının olumlu etkisi kısa sürdü.  ABD'de New York Borsası'nda endeksler sert düşüşle açıldı.  Borsanın açılışında, düne göre Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,21 (136,00 puan) azalarak 11.103,77 puana geriledi. Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2,55 (29,93 puan) değer kaybederek 1.142,60 puan, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,53 (62,71 puan) azalarak 2.419,81 puan oldu. İtalya'da Milano Borsası'nın göstergesi FTSE Mib endeksi yüzde 4,42, Fransa'da Paris Borsası'nın temel göstergesi CAC 40 endeksi yüzde 2,38, İngiltere'de Londra Borsası'nda Footsie-100 endeksi yüzde 1, Almanya'da Frankfurt Borsası'nda Dax endeksi yüzde 0,87, İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 endeksi ise yüzde 1,79 oranında değer kaybetti.

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