Fed'in kararının ardından 3,60'ın altına inen dolar güne nasıl başladı?

Dün, 7 haftanın en düşük seviyesini gören dolar, Fed tutanaklarının açıklanmasıyla düşüş ivmesine hız verdi ve 3.57 seviyesini gördü. Ancak sonrasında yeniden 3.58 seviyesine yükseldi. Dolar güne 3.58 seviyesinden başladı.

Dolar dün güne 3.62 seviyesiyle başladıktan sonra 6 Ocak'tan beri ilk kez en düşük seviyesi olan 3.5980 seviyesini gördü. Fed'in akşam saatlerinde açıkladığı ocak ayı tutanaklarıyla dolar 3.5935 seviyesinden 3.5786 seviyesine geriledi ve ardından 3.5825 seviyesini gördü. Dolar/TL kuru güne 3.5806'yla başladı.

Euro kurunda ise düşüş ivmesi devam ediyor. Dün güne 3.82 seviyesinden başlayan euro, gün içinde 3.7805'e kadar geriledi. Euro fed tutanaklarına ise tepki vermeyerek 3.7836 seviyesinde seyretmeye devam etti. Euro güne 3.7858'le başladı.

Dolar/euro kuruna baktığımızda ise Fed'in açıklamalarının bir etkisi olmadığı görülüyor. Dolar/euro kuru 1.0558 seviyesinde seyretti. Dolar/euro kuru da güne 1,0566'yla hareketsiz başladı.

Fed ne açıklamıştı?

Fed'in ocak ayı tutanaklarına göre, ekonomi yolunda giderse faiz artırımının yakın zamanda yapılacağı öngörülüyor. Bir kısım Fed yetkilisi, faiz artırımlarının kademeli olarak yapılmasının uygun olacağı görüşündeyken bir kısım Fed yetkilisi ise, yüksek enflasyon riskinin sınırlı olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Fed yetkililerinden bazıları ise işsizlik hedefine yönelik yüksek risk görüyor.

Fed yetkilileri, dolardaki güçlenişin ve uygulanacak potansiyel politikaların aşağı yönde risk faktörü oluşturduğunu bildirirken, mali teşvik politikasının da içinde bulunduğu yukarı risk faktörlerinin de mevcut olduğunu belirtti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), gelecek toplantılarda bilanço tablosuna ilişkin görüşmelere başlayacak. Komitenin birkaç üyesi ayrıca, gelecek toplantıda yapılacak olası bir faiz artırımının esneklik kazandığını söyledi.

"İlk faiz artışını haziran ayında bekliyoruz"

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan; 'Fed’in Ocak ayı tutanaklarında yeni herhangibir şey belirtilmedi. Faiz artırımlarının "kademeli" olarak yapılmasının uygun olacağı görüşü devam ediyor. Mart ayında herhangi bir faiz artışı beklemezken, ilk faiz artışını Haziran ayında bekliyoruz. Gün içerisinde 3.60’ın altını gören dolar/TL, tutanaklar sonrası 3.58’in altına geriledi. Kurda kademeli düşüşün devam ederek 3.55-3.50 seviyelerinin görülmesini bekliyoruz. Referanduma kadar dolarda bir yükseliş beklemiyoruz. Dolar yatırımcısı alım için biraz daha beklemeli. 3.50 seviyesinin altı ise alım için uygun olabilir.'