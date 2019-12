-FED'İN KARARI ASYA BORSALARINI YÜKSELTTİ TOKYO/SİNGAPUR (A.A) - 10.08.2011 - ABD Merkez Bankasının (Fed), yavaş büyüyen ekonomiye destek olmak amacıyla gösterge faiz oranını gelecek iki yıl daha yüzde 0 ve yüzde 0,25 aralığında tutma kararı New York Borsası'ndan sonra Asya borsalarına da olumlu yansıdı. Fed'in kararından sonra uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,05 (94,26 puan) artarak 9.038,74 puandan kapandı. Asya'da ayrıca Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 1,62 ve SE Endeksi yüzde 1,67, Tayland Borsası yüzde 1,74, Hindistan Borsası yüzde 1,85, Avustralya Borsası yüzde 3, Güney Kore Borsası yüzde 1, Endonezya Borsası yüzde 3,07, Hong Kong Borsası yüzde 3,40 ve Tayvan Borsası yüzde 3,25 değer kazandı. Singapur Borsası ise yüzde 0,75 geriledi. -AMERİKA VE AVRUPA BORSALARI- ABD'de dün New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi yüzde 3,98 (429,92 puan) değer kazanarak, 11.239,80 puana, Standard and Poor's 500 Endeksi aynı gün yüzde 4,74 (53,07 puan) artarak 1.172,53 puana, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 5,29 (124,83 puan) yükselerek 2.482,52 puana çıktı. Avrupa'da da dün borsalar genellikle değer kazandı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 1,89 (95,97 puan) değer kazanarak 5.164,92 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 1,63 (51 puan) yükselerek 3.176,19 puandan günü tamamladı. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi ise yüzde 0,10 (6,19 puan) azalarak 5.917,08 puana indi. İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 0,52, İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 0,60, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 1,30 ve Yunanistan'da Atina Borsası yüzde 0,19 yükseldi. İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 0,36 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. -PETROL FİYATI- Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 82 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 104 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün eylül ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 2,66 dolar değer kazanarak 81,96 dolardan işlem görmeye başladı. ABD ham petrolünün eylül ayı teslimi varil fiyatı dün 2,01 dolar düşerek 79,30 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün eylül ayı teslimi varil fiyatı da 1,81 dolar artarak 104,38 dolardan satılıyor. -WALL STREET'TE YOĞUN ZİYARETÇİ TRAFİĞİ Piyasalardaki olumlu havanın da etkisiyle Wall Street bölgesinde yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. Turistlerin yanı sıra protestocuların da akınına uğrayan bölgede alınan güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından ABD'nin kredi notunun düşürülmesiyle başlayan ve dünya geneline yayılan kriz sonrasında, 2008 yılından bu yana en büyük düşüşlerin yaşandığı New York Borsası'nda endeksler yükselişle kapandı. Emeklilik fonlarının genellikle borsalara endeksli olduğu Amerika'da, borsadan gelen olumlu haber Amerikalılara rahat nefes aldırdı. New York Borsası yükselişle açıldığı günü yine yükselişle kapattı. Buna göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 429,62 puan artışla 11.239,50 puandan, Nasdaq Birleşik Endeksi ise 124,83 puanlık yükselişle 2.482,52 puandan kapandı. Piyasalardaki olumlu havanın da etkisiyle Wall Street bölgesinde yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. New York'ta bulunan turistlerin yanı sıra yaşanan ekonomik gelişmeleri protesto etmek isteyen New Yorkluların da akınına uğrayan bölgede alınan güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği bölgede protestocular kimi zaman 'yoga yaparak', bazen de pankart açarak tepkilerini dile getirdi. Wall Street ve çevresinde olası bir eyleme karşı alınan önlemleri artıran polis, New York Borsası çevresinde ve giriş-çıkışlarında özel önlemler aldı.