Fed'in faiz kararına dolar/TL ne tepki verdi?

Haftanın ilk 2 işlem gününde 5.33 - 5.39 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Daha sonra hafif artışla 5.35'e yükselen kur akşam saatlerinde en düşük 5.21'i gördü.
Fed, Çarşamba günkü politika toplantısında faiz artırımına gitti. Buna göre ABD Merkez Bankası faizleri yüzde 2.25 - 2.50 seviyesine yükseltti. ABD'li politika yapıcıların 2019 faiz artırımı patikasına dair tahminleriyse üçten ikiye geriledi.
Dolar/TL, Fed'in faiz artırımı kararının ardından fazla değişmeyerek gün içi kaybını korudu. Kur, TSİ 22:20'de yüzde 1.17 ekside 5.2826'dan işlem gördü.