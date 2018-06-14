"Fed'in faiz kararı Türkiye'yi de vurdu; para çıkışı artacak"

Bu yıl için iki faiz artırımı öngören FED, ABD ekonomisinin iyileştiği yeni bir döneme işaret ediyor. Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişen ülkeleri destekleme dönemi bitti. ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.75-2.00 aralığına yükseltirken bu yıl iki faiz artırımı daha öngördü. Kararın özellikle yüksek cari açıklı ülke piyasalarını olumsuz etkileyeceğini vurgulayan uzmanlar, “Gelişen ülkelerden para çıkışı hızlanacak. Türkiye ekonomisindeki sorunlar daha görünür hale gelecek” diyor.

Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'in haberi şöyle:

Dolara FED dopingi

Türkiye piyasalarında günü 4.60 civarında tamamlayan dolar kuru FED kararının ardından 4.67’ye kadar yükseldi. Nisan sonu itibarıyla yurtdışından sağladığı kredi borcu 5.4 milyar dolar artış gösteren özel sektörün sıkıntıları ise kurdaki artışın etkisiyle katlanacak. Özel sektörün kısa vadeli kredi borcu 20.1 milyar dolar düzeyine ulaştı. ABDMerkez Bankası ( FED ) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.75- 2.00 aralığına yükseltti. Karar oybirliğiyle alındı. Öte yandan FED yetkilileri bu yıl için üç faiz artırımı beklentisini dörde çıkardı.

Karar bekleniyordu

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)’nin haziran toplantısından faiz artırımı kararı çıkması büyük ölçüde bekleniyordu. Bu artırım, bu yılın ikinci faiz atışı oldu. Fed’in noktasal grafiğine göre politika yapıcıların 2018 yılına ilişkin toplam faiz artırımı sayısı medyan beklentisi ise üçten dörde yükseldi. FED yetkililerinin 2018 yılındaki faiz artırımı sayısına ilişkin tahminlerine yönelik beklentiler farklılık gösteriyordu.

Ekonomistler 'şahin bir duruş' olarak değerlendiriyor

Bankanın mayıs ayı tutanaklarında görülen enflasyon beklentileriyle ilgili sözel yönlendirmeyi tutanaklardan çıkarması ekonomistlerce oldukça şahin bir duruş olarak algılandı. Buna göre enflasyonun olacağına dair beklenti güçlendi. FED Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı açıklamada, ekonominin iyi bir seyirde olduğunu, iş yatırımlarının devam ettiğini ifade etti. Powell, “Ekonomik koşullar destekleyici olmayı sürdürüyor. Enflasyon yüzde 2’lik hedefimizin altında ama uzun vadeli hedefimize simetrik hareket ediyor. Son enflasyon verisi oldukça cesaret verici” dedi.

"Para çıkışı hızlanacak"

Koç Üniversitesi’nden Profesör Selva Demiralp “Fed artık destekleyici duruştan şahin duruşa geçti. Kararın Türkiye’ye etkisi olumsuz olacak, dolar endeksini güçlendirecek ve gelişen ülkelerden para çıkışını hızlandıracak” dedi.

"Piyasalar üzerindeki baskıyı arttıracak"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise bundan sonra piyasaların Avrupa Merkez Bankası kararına odaklanacağını belirtirken, söz konusu kararların gelişen piyasalar üzerindeki baskıyı artıracağını, özellikle yüksek cari açıklı ülke piyasalarının cezalandırılacağını söyledi. Günü 4.60 civarında tamamlayan Türk Lirası,FED kararının ardından yüzde 2’ye yakın değer kaybı ile 4.67’ye kadar geldi. Avro/TL de 5.49’u geçti. Sekiz üyenin dört faiz artırımı beklemesine ABD borsaları karara olumsuz tepki verdi. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2.94’ten 3‘e yükseldi. Küresel dolar endeksi 94 puana yaklaştı.