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Ekonomi

Fed'in faiz kararı sonrası gözler Merkez Bankası'nda

Merkez Bankası’nın faizi artırıp artırmayacağı, pas mı geçeceği bugün yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası belli olacak

22 Aralık 2015 09:42

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faizleri artırmasının ardından gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na çevrildi.

Bugün Para Politikası Kurulu (PPK) toplanacak. Ağustos ayında yayımlanan sadeleştirme politikasında Merkez Bankası,faizde sadeleşme ve yeni adımlar için FED’i bekleyeceğini duyurmuştu. Şimdi Merkez Bankası’nın faizi artırıp artırmayacağı, pas mı geçeceği belli olacak. 

Piyasa uzmanları Para Politikası Kurulu’nun bugün yapılacak toplantısını “kritik” olarak nitelerken, yapılacak faiz artışının “teknik bir düzeltme” olacağını dile getirdiler. Yapılacak artışın piyasada normal bir faiz artışı gibi yorumlanmayacağını kaydeden uzmanlar, zaten şu anda faizin yüzde 8.5-9’larda seyrettiğine dikkat çektiler.

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