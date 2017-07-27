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Ekonomi

Fed'in faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Fed'in açıklaması önce dolar 3.53 seviyesinde işlem görüyordu

27 Temmuz 2017 12:38

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faizleri tutmasının ardından küresel piyasalardaki kayıplarını artıran dolar 3.52 lira düzeyine kadar geriledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin iki günlük toplantısının ardından dün TSİ 21:00'de açıklanan kararında gösterge faiz beklendiği gibi değiştirilmedi ve Fed'in 4.5 trilyon dolara kadar çıkan bilançonun küçültülmesine "görece yakın zamanda" başlanacağı belirtildi. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlamadaki "belirsizliğin" sürmesi, doların küresel piyasalarda gerilemisine neden oldu.

Açıklama öncesi 3.53 lira düzeyinde hareket eden dolar 3.5270 liraya kadar grilerken, dolar karşısında güçlenen euro dün indiği 4.12 liradan 4.15 liraya döndü. Euro, küresel piyasalarda 1.1743 lira ile bu yılın en yüksek düzeyine tırmandı.

 

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