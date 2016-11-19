T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fed'in faiz artış beklentisinin güçlenmesiyle 3.40'ı aşan dolar 3.37'nin altına indi

Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında ekonomiyle ilgili alınması gereken kararların alınacağını açıklamasıyla kur 3.36'nın altına kadar çekilen dolar 3,37 bandında seyrediyor

19 Kasım 2016 11:35

Fed Başkanı Janet Yellen'ın parlamentoda yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin iyileşmeye devam etmesi ile birlikte, Fed'in faiz artırımına yakın olduğunu kaydetmesinin ardından rekorlarına devam eden dolar, gece yarısı itibariyle 3,2683'ten işlem görüyor.

Perşembe günü 3.37 seviyesinden kapanan dolar/TL, 3.40'ı da aşarak rekor tazeledi. Euro/TL ise 3.60'ı aştı. Başbakan Binali Yıldırım'ın  bugünkü Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında dolar kuru dahil olmak üzere değerlendirmelerin yapılacağını, ekonomiyle ilgili alınması gereken kararların alınacağını açıklamasıyla kur 3.36'nın altını test etti. 

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katıldığı Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamalar yakından izlenecek. 

 

ETİKETLER

dolar1 dolar ne kadardolar kuru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24