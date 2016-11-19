Fed'in faiz artış beklentisinin güçlenmesiyle 3.40'ı aşan dolar 3.37'nin altına indi

Fed Başkanı Janet Yellen'ın parlamentoda yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin iyileşmeye devam etmesi ile birlikte, Fed'in faiz artırımına yakın olduğunu kaydetmesinin ardından rekorlarına devam eden dolar, gece yarısı itibariyle 3,2683'ten işlem görüyor.

Perşembe günü 3.37 seviyesinden kapanan dolar/TL, 3.40'ı da aşarak rekor tazeledi. Euro/TL ise 3.60'ı aştı. Başbakan Binali Yıldırım'ın bugünkü Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında dolar kuru dahil olmak üzere değerlendirmelerin yapılacağını, ekonomiyle ilgili alınması gereken kararların alınacağını açıklamasıyla kur 3.36'nın altını test etti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katıldığı Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamalar yakından izlenecek.