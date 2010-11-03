-FED'İN CANLANDIRMA PROGRAMI AÇIKLANIYOR WASHINGTON (A.A) - 03.11.2010 - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan parasal genişleme programını bu akşam açıklaması bekleniyor. Program çerçevesinde, ilk etapta 6 ay içinde 500 milyar dolarlık tahvil alınacağı tahmin ediliyor. Bazı ekonomistler, 500 milyar dolar para pompalanmasını yeterli bulurken, bazıları da bu miktarın artacağını düşünüyor. ABD ekonomisi, temmuz-eylül aylarında sadece yüzde 2 büyüdü. Ancak bu oran yüksek işsizliği düşürmeye yetmiyor. Bazı ekonomistlere göre, tahvil satın alınması yoluyla parasal genişleme ekonomiyi yoluna koymak için son şans niteliğinde. Fed'in faiz oranı, Aralık 2008'den bu yana yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında bulunuyor. Bu da ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimi yapılabilmesi gibi daha geleneksel yöntemlerin önünü tıkıyor. Fed küresel krizden ABD ekonomisini çıkarabilmek için 1,7 trilyon dolarlık tutsat (mortgage) destekli varlık satın alma programı başlatmıştı. Bu satın almalar Mart ayında sona ermişti. Miktarı 1,7 trilyon dolar olan ilk programın etkinliğinin tartışıldığı bir ortamda, parasal genişleme programının ikincisinin ne kadar etkili olacağı da ayrı bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazıları, programın ABD ekonomisini durgunluktan çıkaracağını iddia ederken, bazıları da tüketici talebi ve sıkı kredi koşullarına çok az etkisi olacağını düşünüyor.