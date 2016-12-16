Fed'in ardından gözler dolardaki hareketlenmeye çevrildi; borsada durum nasıl?

Dolar, çarşamba günkü Fed (Amerikan Merkez Bankası) toplantısının ardından görülen dolardaki yükselişin biraz abartılı bulunması ile birlikte haftalık yükselişini durdurdu. Küresel piyasalarda dikkatler "Fed" sonrası dolardaki hareketlere çevrilirken; Asya hisse senetleri, petrol ile birlikte değer kazandı.

Dolar, Euro karşısında 2003'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yüzde 0.3 geriledi ve önemli para birimlerinin çoğu karşısında düştü. Asya hisse senetleri, haftalık kazancının bir kısmını geri verirken, Avrupa hisseleri sabah seansında fazla değişmedi. ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi iki yılın en yüksek seviyesinden geriledi ve Fed'in gelecek yılki faiz artırımlarında daha şahin bir tutum takınacağını işaret etmesinin ardından görülen altı günlük yükselişini sonlandırdı. Altın altıncı haftaya taşıdığı kaybını daralttı.

"Hisse senetleri ralli yaparken ve tahvillerde sert düşüşler görüldü"

Bloomberg HT'de yer alan haber göre Fed'in daha şahin hale gelmesi, finans piyasalarında hakim olan küresel merkez bankası politikasından uzaklaşılıp mali teşviklerde potansiyel artışa doğru değişimi işaret ediyor. Donald Trump'ın başkan seçilmesinin bu beklentileri artırmasından bu yana hisse senetleri ralli yaparken ve tahvillerde sert düşüşler görülürken, ABD merkez bankası, doların güçlü bir şekilde yükselmesine neden olan para politikasını aktif bir şekilde sıkılaştırma konusunda, büyük ölçüde yalnız kalmış durumda. İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyi artırmasından bir hafta sonra, bugünkü toplantısında gösterge faizi değiştirmeyerek rekor düşük seviyede bıraktı.

Singapur'da Scotiabank döviz stratejisti Qi Gao, "Dolardaki zayıflık, bu para için olayların oldukça yoğun olduğu bir dönemde geçici," dedi ve "Bu trendde bir dönüş değil ve halen doların güçlenmeye devam etmesini bekliyoruz" yorumunda bulundu.

"Trend yukarı, ancak trende koşulsuz güvenmek zor"

Tokyo'da Gaitame.com Research Institute kıdemli araştırmacısı takuya Kanda, "Dolardaki boğa hareketinin sürme ihtimali, dikkatlerin gelecek yılın faiz artırımlarına çevrilmesi ile birlikte yüksek, ancak işlemlerin yıl sonu yaklaşırken azalmasından dolayı, volatil fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmamız gerek," dedi ve "Trend yukarı, ancak trende koşulsuz güvenmek zor" şeklinde konuştu.

Wellington'da ANZ Bank New Zealand Ltd. baş ekonomisti Cameron Bagrie, "Şu anda tüm dikkatler dolarda," dedi ve "ABD ekonomisi büyüyor ve işgücü piysası iyileşiyor. Bu nedenle parasal normalleşme iyi bir şey ve piyasalarda buna uygun tepki verdi" şeklinde görüş bildirdi.

Hisse senetleri

*Stoxx Europe 600 Endeksi Londra saati ile 08:24'te fazla değişmedi ve haftalık bazda yüzde 0.9 yukarıdaydı.

*MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.2 yukarıda seyrediyordu ve bu haftaki kaybını yüzde 1.8'e daralttı. Endeks halen Ekim ayından bu yana en kötü haftalık performansını gösteriyor.

*Japonya'da Topix Endeksi yüzde 0.5 yükseldi ve altıncı haftaya taşıdığı kazancını yüzde 1.7'ye çıkararak 2016 yılındaki kayıplarının tümünü geri aldı.

*Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.2 yükseldi ve iki gün süren düşüşünü durdurdu. Endeks böylelikle son sekiz ayın en büyük haftalık kaybını bir miktar daralttı.

*Yeni Zelanda'da S&P/NZX 50 Endeksi yüzde 0.2 yükselerek beş gün süren kaybını durdurdu ve haftalık kaybını yüzde 1.9'a daralttı.

*S&P 500 Endeksi, Çarşamba günü Fed kararı sonrası Ekim ayından bu yana en büyük kaybını yaşadıktan sonra dün yüzde 0.4 yükselişle kapandı.

Para Birimleri

*Dolar euro karşısında, Perşembe günü 1.0367 ile Ocak 2003'ten bu yana en güçlü seviyesine çıktıktan sonra yüzde 0.3 gevşeyerek 1.0444 seviyesine indi.

*Yen dolar karşısında 118.27 seviyesinde işlem gördü ve haftayı yüzde 2.6 kayıpla geçmeye yöneldi. Bu üst üste altıncı düşüş haftasını işaret ediyor.

*Kore wonu yüzde 0.5 düştü ve düşüşünü üçüncü güne taşıdı.

Tahviller

*Japonya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 1 1/2 baz puan artarak yüzde 0.10'a kadar çıktı. Gösterge tahvilin faizi bir miktar gerileyerek yüzde 0.08'e indi.

*ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra, iki baz puan gerileyerek yüzde 2.58'e indi ve son bir ayın en keskin haftalık yükselişini gerçekleştirmeye yöneldi.

*Yeni Zelanda tahvillerinde kayıplar genişledi ve bu kağıdın faizi 3 baz puan yükselerek yüzde 3.43'e çıktı.

Emtia

*Batı Teksas petrolü (WTI) fazla değişmeyerek varil başına 50.91 dolarda kaldı ve haftayı yüzde 1.2 kayıpla geçmeye yöneldi.

*Spot altın yüzde 0.5 yükselerek ons başına 1,133.63 dolara ulaştı.