Fed'in ardından Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) haziran ayı toplantısının ardından -beklentilere paralel olarak- faizlerde değişikliğe gidilmediği açıklandı. Buna göre banka, gösterge faizi yüzde 0.00 seviyesinde bıraktı. Gecelik mevduat oranı eksi yüzde 0.40 seviyesinde sabit kaldı.

ABD Merkez Bankası Fed, dün akşam faizleri 25 baz puan arttırdığını duyurmuştu.

AMB tarafından yapılan açıklamada para politikasında varlık alım programına ilişkin sözlü yönlendirme değiştirildi; banka tahvil alımlarını aralık ayının sonuna kadar sürdürecek. 30 milyar Euro'luk tahvil alımı eylül sonuna kadar devam edecek. Banka eylülden itibaren varlık alımlarını azaltmayı planlıyor. Açıklamaya göre ekimden aralık ayına kadar aylık alımlar 15 milyar euro olacak; net alımlar aralık ayının sonuna kadar sona erecek.

AMB, net alımlar sona erdikten sonra bir süre daha yeniden alımlara devam edecek. Banka, varlık alımlar konusunda kararın veri akışına bağlı olduğunun altını çizdi.

Faiz artırımlarının zamanlaması

AMB toplantısında faiz oranlarında beklendiği gibi değişikliğe gidilmedi. Politika faizi yüzde 0.00, gecelik mevduat faizi ise eksi yüzde 0.40'ta kaldı. Buna karşın banka, mevcut faizlerin en azından 2019 yazına kadar sürdürüleceğini belirtti.

Euro'da durum ne?

Euro/Dolar paritesi, AMB'nin açıklaması sonrasında gün içi kazancını geri vererek eksiye geçti. Gün içi işlemlerde 1.1851 seviyesine ladar tırmanan parite, karar ardından TSİ 15:04'te yüzde 0.55 ekside 1.1727 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL de AMB kararının belli olmasının ardından 5.49'dan 5.41 seviyesine geriledi.

Almanya'nın 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi AMB'nin kararı sonrasında 3 baz puan artarak yüzde 0.51 seviyesine yükseldi.