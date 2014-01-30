Fed'in açıklamasında öne çıkan 5 madde

Daha önce sinyalini verdiği gibi tahvil alım miktarını 10 milyar dolar daha azaltan Amerika Merkez Bankası’nın(Fed), ancak ABD’de işsizlik oranının yüzde 6,5'e gerilemesi ya da enflasyonun yüzde 2,5'i aşması halinde alım arttıracağı yorumu yapıldı.

Aylık tahvil alım miktarını 65 milyar dolara düşürme kararı alan Fed’in açıklamasında beş madde öne çıktı. Wall Street Journal’dan Jon Hilsenrath Fed’in açıklamasını şöyle değerlendirdi:

1. Parasal çıkış planı doğrulandı: Ben Bernanke, Aralık ayında düzenlediği basın toplantısında Fed'in aylık tahvil alım miktarını gelecek toplantılarda da 10 milyar dolar düşürebileceğine işaret etmiş ancak doğrudan söylememişti. Tahvil alım miktarının bugün de 10 milyar dolar azaltılmasına karar verilmesi ile Fed'in stratejisi doğrulanmış oldu.

2. Fed'in stratejisinde değişiklik yapma çıtasının nerede olduğu anlaşıldı: İstihdam raporunun zayıf gelmesi ile gelişmekte olan piyasalarda yaşanan ekonomik karmaşa, son birkaç haftadır yatırımcıların ekonomik görünüme ilişkin endişelerini artırmıştı. Bazı yatırımcılar, bu endişelerden dolayı Fed'in tahvil alım miktarını değiştirmeden 75 milyar dolarda tutabileceğini düşünüyordu. Fed, tahvil alım miktarını 10 milyar dolar daha azaltarak 'harekete geçmeme' barajını belirlemiş oldu. Artık Fed'in tahvil alım programını planlanandan daha uzun süre devam ettirmesi için istihdam raporunun zayıflamasından ya da Türkiye, Rusya ve Güney Afrika gibi ülkelerde para birimlerinin değer kaybetmesinden daha kötü gelişmeler yaşanması gerektiğini biliyoruz.

3. Güle güle Bernanke, anılar için teşekkürler: Fed Başkanı çalışma arkadaşlarından 'güle güle hediyesi' aldı. Haziran 2011'den bu yana ilk kez bir toplantıda oy birliği ile karara varıldı. Tahvil alım programının yeniden küçültülmesine 10 üyenin tamamı destek verdi. Fed, tahvil alım programının küçültülmesinde izlenen yol hakkında oldukça rahat olduğunu gösterdi. Bu da, planda değişiklik yapma çıtasının yüksek olduğuna işaret ediyor.

4. Fed, açıklamasında faiz oranlarını ne zaman yükseltebileceğine ilişkin beş ayrı sinyal verdi: 1) işsizlik oranının yüzde 6,5'e gerilemesinden sonra, 2) enflasyon yüzde 2,5'i geçecek olursa, 3) tahvil alım programının sona ermesinden sonra da "kayda değer bir süre" devam edebilir, 4) işsizliğin yüzde 6,5 barajını aşmasından sonra da uzun bir süre devam edebilir, 5) istihdam piyasası ve enflasyona ilişkin diğer bilgilere bağlı. Yatırımcılar faizlerin 2015'in ortalarında ya da sonunda yükseltilebileceğine inanıyor.

5. Ekonomiye ilişkin değerlendirme karışık: Fed yetkilileri, Aralık ayı istihdam raporunun ekonomik performans hakkındaki değerlendirmelerini değiştirmediğinin sinyallerini verdi. Açıklamada yer alan cümlelere bakıldığında yetkililerin istihdam büyümesinin Aralık ayında yavaşlamasından endişe duymadıkları söylenebilir ancak durum bu şekilde devam ederse görüşlerinin değişme ihtimali bulunuyor.