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Dünya

FED'in açıklamaları tatmin etmedi...

FED Başkanı Bernanke, beklenen açıklamasını yapmak yerine birkaç ayrıntı ile piyasaları geçiştirmeyi tercih etti...

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - FED Başkanı Bernanke, beklenen açıklamasını yapmak yerine birkaç ayrıntı ile piyasaları geçiştirmeyi tercih etti.

FED Başkanı Ben Bernanke, Jackson Hole'de düzenlenen yıllık toplantının açılışında yaptığı konuşmada, beklentileri karşılayamadı. 

Bernanke, FED'in ekonominin toparlanmasına destek vermek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ancak FED Başkanı, cılız büyümeye rağmen harekete geçmenin yakın olduğuna dair sinyal vermedi.

Bernanke konuşmasında FED'in ekonomiyi büyütmek için kullandığı araçlar konusunda değerlendirmede bulunmadı, onun yerine FED'in eylül ayı toplantısını, takip edilecek seçeneklerin müzakere edilmesi için 2 güne çıkardığını söyledi.

Kredilere daha kolay erişilebiliyor olmasını hatırlatan FED Başkanı Bernanke, ancak daralmalara dikkat çekti.

Emtia fiyatlarındaki düşüşün tüketicilerin harcama gücünü artırabileceğini vurgulayan FED Başkanı krizden çıkışın beklenenden çok daha kırılgan olabileceği uyarısında bulundu.

Bernanke'nin açıklamalarının ardından gözler 20-21 Eylül tarihlerindeki toplantıya döndü.

Bernanke, geçen yılki Jackson Hole toplantısından 600 milyar dolarlık tahvil alım programınının sinyalini vermiş ve hisse senetleri piyasasını büyük ölçüde rahatlatmıştı. Ancak bu yıl beklenen açıklama gelmedi.


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