Fed'in açıklamaları sonrası dolar 2.60'ın üzerine çıktı

Dolar tutanaklar ve Fed yetkililerinin açıklamalarıyla bir haftanın en yüksek seviyelerine yükseldi ve dolar/TL ise güne 2.60'ın üzerine yükselerek güne başladı.

Fed tutanakları iki üst düzeyli Fed yetkilisinin dün yaptığı açıklamalarla da uyum arzediyor. New York Fed Başkanı William Dudley ve Fed yönetim kurulu üyesi Jerome Powell, dün merkez bankasının hangi koşullar altında beklenenden daha erken faiz artırımına gideceğini anlattı, ancak ileriki faiz artırımlarının yavaş ve kademeli gerçekleşeceğine dikkat çekti.

Her şeye rağmen Fed'in bu yıl içinde faiz artırması ihtimalinden bahsedilmesi bile merkez bankalarının varlık alımlarına devam ettiği Avrupa ve Japonya'ya kıyasla çok zıt bir durumda olduğunu ortaya koyarak doların değer kazanacağını öngörenlerin pozisyonlarını artırmasına neden oluyor.

Yüzde 2 geriledi

Hafta başında zayıf istihdam verileriyle 96.239'a kadar gerileyen dolar endeksi, bir haftanın zirvesi 98.197'yi aşarak 98.245'e kadar yükseldi. Euro ise dolar karşısında Pazartesi günü gördüğü bu haftanın zirve olan 1.1036'ya kıyasla yüzde 2 gerileyerek 1.0784'te bulunuyor.

İç piyasada ise genel seçim öncesi siyasi gelişmeler ve Moody's'in Cuma günkü açıklamasını izlerken, TL'de son üç aydır süren gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışma da devam ediyor.

Bankacılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın merkez bankası'nı sert eleştirmesiyle başlayan ve ekonomi yönetiminin yaklaşan seçimler sonrasında görev başında olmayabileceği endişeleri ile devam eden sürecin TL'yi baskıladığını belirtiyorlar.

'İlk kez çatlak ses'

Bir diğer taraftan ise seçim yaklaştıkça parti içinden 10 yılı aşkın iktidar süresi boyunca ilk kez "çatlak ses" olarak adlandırılan ve partililerin birbirini hedef alan açıklamalar gelmesi de piyasalardaki yeni endişeleri beraberinde getiriyor.

ABD'de geçen hafta Cuma günü açıklanan zayıf istihdam verisinin ardından Fed'in yakın zamanda faiz artırımı kararı alacağına yönelik beklentiler azalırken, gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kazanmıştı.

Dolar/TL Paskalya tatiline denk gelen aynı dönemde 2.55'e doğru gerilemişti. Dün akşam saatlerinde 2.59'un hemen altında işlem gören dolar/TL TSİ 0839'da 2.6010/2.6029 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 2.7001/2.7023 seviyesindeydi.

Bankacılar, TL'deki bu hafta en önemli gelişmenin ise Cuma günü açıklanması beklenen Moody's Türkiye kredi notu değerlendirmesi olduğunu belirtiyorlar.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin "negatif" görünüm ile Baa3 düzeyinde olan kredi notunu 2015 yılı için revize edebileceği tarihler arasında 10 Nisan Cuma günü de yer alıyor.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 16 Kasım 2016 itfalı tahvilinde dün spot kapanış ortalamada yüzde 8.76 oldu. 10 yıllık gösterge tahvil olan 12 Mart 2025 itfalı tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama ve valörde son işlem yüzde 8.19 bileşik seviyesinden gerçekleşti.