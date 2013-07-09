FED'in açıklamaları konut kredisi faizini vurdu

Konutkredisi.com.tr’de yer alan bankaların en iyi konut kredisi teklifleri içerisinde 100.000 TL’lik kredinin aylık taksiti 120 aylık vadede aylık 60 TL arttı. FED’in 2008 krizinden itibaren ekonomiyi canlandırmak için sürdürdüğü parasal genişleme politikasını 2014’de durduracağını kamuoyuna duyurması, ABD’deki faiz oranlarının geleceği hakkında belirsizlik yarattı. Bu haberle birlikte ABD mortgage faiz oranlarında, 26 yıldır görülen en büyük haftalık yükseliş gerçekleşti. Faiz oranları %30'un üzerinde artış göstererek %3,40’dan %4,46’ya fırladı. Bu belirsizliğin sonucunda yatırımcılar paralarını Türkiye ve benzeri gelişen piyasalardan ABD’ye geri çekmek isteyince, gelişen pazarların faiz oranları da yükseldi.

100 bin TL'lik kredi taksidi 60 TL yükseldi

Bu gelişmelerin sonucunda, Türkiye’de aylık taksitleri neredeyse kira seviyelerine kadar düşüren konut kredisi faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Konutkredisi.com.tr verilerine göre, 17 Haziran itibariyle 10 yıl vadede %0,62 olan en düşük konut kredisi faiz oranı 8 Temmuz itibariyle %0,71’e yükseldi. 1.180 TL olan 100 bin TL’lik konut kredisinin 120 ay vadede aylık taksiti 60 TL yükselerek 1.240 TL’ye çıktı.

Faizler daha da yükselebilir

FED'in açıklamasından önce Mayıs ile Temmuz ayları arasında rekor dip seviyelerde gezen konut kredisi faiz oranlarının yükselmeye devam edeceği ve 2012 yılı ortalamalarına yaklaşacağı öngörülüyor. Bunun nedeni ise, FED’in sallanan piyasaya rağmen parasal genişlemeyi durdurma kararından vazgeçmeyeceği düşüncesi.