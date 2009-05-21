FED’in ABD ekonomisine yönelik tahminleri kötümser

Eski FED Başkanı Alan Greenspan, ABD ekonomisinin ve mali piyasaların toparlanmaya başladığını, ancak bankaların sermaye yetersizliği riskiyle karşı karşıya bulunduğunu, bunun da ekonomik toparlanmayı yeniden kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.



ABD Merkez Bankası FED, Amerikan ekonomisine yönelik yeni tahminlerde bulundu.

FED'in yeni tahminlerine göre ABD ekonomisi bu yıl, yüzde 0,5 ile 1,3 yerine, yüzde 1,3 ile 2 oranında küçülecek.



FED'in yeni tahminlerine göre, işsizlik, daha önceki yüzde 8,8 oranına karşın yüzde 9,6 oranında yükselecek.



Analistler, bu yıl işsizliğin yüzde 10'a ulaşabileceğini vurguluyor. Bu arada eski FED Başkanı Alan Greenspan, ABD ekonomisinin ve mali piyasaların toparlanmaya başladığını, ancak bankaların sermaye yetersizliği riskiyle karşı karşıya bulunduğunu, bunun da ekonomik toparlanmayı yeniden kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

