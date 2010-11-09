FED’in 600 milyar dolarlık tahvil alımına sert tepkiler geldi!

T24 - FED’in 600 milyar dolarlık tahvil alım kararının ardından bir çok ülke ABD’ye cephe aldı. Almanya ABD’yi para basarak dünya ekonomisini girdaba sürüklemekle suçladı. Çin küresel sorumluluğunu unuttuğu eleştirisini getirdi. Rusya ise ‘Büyük kararların G20’ye danışılması şart’ dedi. Kozlar perşembe Seul’de paylaşılacak.





ABD Merkez Bankası’nın (FED) 600 milyar dolarlık tahvil satın alma kararı, dünya ekonomisinin ağır toplarını karşı karşıya getirdi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



ABD yönetimi tarihi kararı savunurken Almanya, Çin, Rusya, Brezilya ve Güney Afrika’nın başı çektiği ülkeler, dünya ekonomisinin yakında girdaba sürükleneceğini savunarak, karara karşı ciddi bir cephe aldı. ABD, Almanya, Çin ve Rusya’nın 11-12 Kasım’da Seul’de yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi’nde kozlarını paylaşması bekleniyor.

FED’in ekonomiyi canlandırmak için Haziran 2011 sonuna kadar 600 milyar dolar tutarında uzun ve orta vadeli Hazine bonosu ile tahvil satın alma kararına karşı, dünyanın önde gelen ekonomileri eleştiri şiddetini yükseltiyor. Karara açık cephe alan Almanya, ABD’nin dünya ekonomisini girdaba sürüklediğini savundu.





‘Gelişmekte olan ülkeler mağdur’



Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, “ABD’nin Çinlileri kur manipülasyonuyla suçlayıp sonra da merkez bankalarının dolar basma gücüyle paralarının değerini yapay bir şekilde düşürmelerine anlam veremiyorum” diyerek bugüne kadar ki en sert açıklamayı yaptı.

Rusya G20 temsilcisi Arkady Dvorkovich aracılığıyla, “Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, G20 toplantısında böyle büyük kararlar öncesi ön görüşmeler yapılması gerektiği konusunda ısrarcı olacak” derken Çin’den de Maliye Bakan Yardımcısı Zhu Guangyao aracılığıyla, “ABD küresel ekonomiye istikrar kazandırma sorumluluğunu unuttu, aşırı likiditenin gelişmekte olan ekonomilere etkisini hesaba katmadı” eleştrisi geldi. Güney Afrika Maliye Bakanı Pravin Gordhan da karardan en çok gelişmekte olan ülkelerin mağdur olacağını söyledi.



FED Başkanı Ben Bernanke, enflasyon yaratmayı amaçlamadıklarını, borçlanmayı ucuzlatmak ve Amerikalıları daha fazla harcamaya sevk etmek istediklerini söylese de karar ülke içinde de eleştirilmeye başlandı. ABD’de Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’nin başına geçmesi beklenen Cumhuriyetçi Paul Ryan, “Bu iş sonunda bize büyük bir enflasyon problemi olarak yansıyacak” yorumunda bulundu.



Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler, ülke içinde de eleştiri oklarına hedef olan FED kararına karşı seslerini yükseltirken, perşembe başlayacak G20 zirvesinde konunun ciddi bir çatışma yaratması bekleniyor.





ÇİN SİTEMKÂR



- Çin Maliye Bakan Yardımcısı Zhu Guangyao, büyük tahvil alım kararını eleştirerek “ABD küresel ekonomiye istikrar kazandırma sorumluluğunu unuttu, aşırı likiditenin gelişmekte olan ekonomilere etkisini hesaba katmadı” diyor.





EN SERT ALMANYA



- Karara açık cephe alan Almanya, ABD’nin dünya ekonomisini girdaba sürüklediğini belirtiyor.

- Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, ABD’nin Çin’i kur manipülasyonuyla suçlarken para basarak doların değerini yapay şekilde düşürmekle suçluyor.





ABD SAVUNMADA



- FED 600 milyar dolarlık tahvil alımıyla ekonomiyi canlandırmak, borçlanmayı ucuzlatmak ve Amerikalıları daha fazla harcamaya sevk etmeyi amaçladığını belirtiyor.

- FED Başkanı Ben Bernanke, ekonomiye pompalanan paranın, tahvil ve emtia fiyatlarında spekülatif balon veya enflasyon yaratabileceği iddialarını reddediyor.





RUSYA ISRARCI



Seul’de yapılacak



G20 zirvesinin tartışmalı geçeceğinin ilk sinyali Rusya’dan geldi. Rusya, dünya ekonomisini etkileyecek boyutta operasyonlar yapılmadan önce G20’ye danışılması gerektiğini belirtiyor.





‘Çin yuan reformuna başladı’



ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, Çin’in, G20’nin küresel ekonominin yeniden dengelenmesi taslağını desteklediğini ve G20 Zirvesi’nde bu konuda geniş uzlaşma zemini beklediğini söyledi. Çin’in, ticaret ortaklarının yanı sıra “büyük oranda kendi çıkarına” olacak para birimi yuan’ın reformu konusunun ilk safhalarında olduğunu belirten Geithner, “Değişiklikler zamanla kapsamlı bir konvertibiliteye izin verecek ancak bunlar çok çok erken bir safhada” dedi.





Medvedev: Büyük kararlar G20’ye danışılsın



Güney Kore’de yapılacak G20 zirvesinin çekişmeli geçeceğinin ilk sinyalini Rusya verdi. Rusya, FED’in 600 milyar dolarlık tahvil alım kararı gibi büyük çaplı operasyonlardan önce G20’ye danışılması gerektiğini söyledi.



Rusya’nın G20 temsilcisi Arkady Dvorkovich, “Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev G20 toplantısında böyle büyük kararlar öncesi ön görüşmeler yapılması gerektiği konusunda ısrarcı olacak” dedi.





'Hokkabazlıkla değil, sanayiyle büyüdük'



ABD’ye yönelik en sert eleştiriler Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schauble’den geldi. Schauble, Amerikan tarzı büyümeyi hokkabazlığa benzetti.



Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada FED’in 600 milyar dolarlık tahvil alım kararının ne ABD ekonomisine ne de dünyaya faydası olacağını söyleyen Schauble, “Bu kararlar ABD maliye politikasının güvenilirliğini zedeliyor. ABD Çinlileri kur manipülasyonuyla suçlayıp sonra da merkez bankalarının dolar basma gücüyle paralarının değerini yapay bir şekilde düşürmelerine anlam veremiyorum” dedi. Schauble, Berlin’deki bir konferansta da ABD’de karar alıcıların ne yapacakları konusunda tamamen kararsız oldukları yorumunda bulundu.



Almanya’nın bu sert çıkışını, Alman ekonomisinin verdiği ticaret fazlasına yönelik sert eleştirilere bağlayanlar da oldu. Schauble, “Almanya’nın ihracat başarısı artan rekabet gücümüze dayanıyor. Kur hokkabazlığına dayanmıyor. Amerikan büyüme modeli büyük bir krize saplandı. ABD finans sektörünü şişirdi, sanayisini ihmal etti. Amerika’nın sorunlarının çok nedeni var. Alman ticaret fazlası bunlardan biri değil” dedi.





