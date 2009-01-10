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Spor

Federer'in vedası!

Daha önce Rafael Nadal'ın turnuvaya veda etmesinin ardından şimdi de Nadal'ın ezeli rakibi Federer turnuva dışı kaldı!

10 Ocak 2009 02:00


Doha'da favoriler elenmeye devam ediyor! Daha önce dünyanın 1 numarası Rafael Nadal'ın turnuvaya veda etmesinin ardından şimdi de Nadal'ın ezeli rakibi Federer turnuva dışı kaldı!

Doha'da düzenlenen 1.110.250 dolar ödüllü Qatar ExxonMobil Open Tenis Turnuvası'nda oynanan yarı final karşılaşmasında, dünyanın en iyi raketlerinden biri olarak gösterilen Roger Federer ile İngiliz tenisçi Andy Murray karşı karşıya geldi. Üç set süren maçta kazanan ve finale yükselen isim Andy Murray oldu. Murray, ilk seti 7-6 kaybetmesinin ardından ikinci seti ve son seti 6-2 kazanarak finale yükseldi.

Andy Murray, 1.110.250 dolar ödüllü Qatar ExxonMobil Open Tenis Turnuvası'nda final karşılaşmasında Amerikalı raket Andy Roddick ile oynayacak. Roddick yarı finalde G.Monfils'i mağlup ederek finale yükselmişti.

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