-Federer'in rakibi belli oldu LONDRA (A.A) - 27.11.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden ATP Sezon Sonu Tenis Turnuvası'nda Fransız tenisçi Jo-Wilfried Tsonga, Çek Tomas Berdych'i 2-0 yenerek finalde Federer'in rakibi oldu. O2 Arena'da oynanan maçın ilk beş oyununda iki tenisçi de servislerine tutundu. 6'ncı oyunda Çek raketin servisini kıran 6 numaralı seribaşı Tsonga 4-2 öne geçti. Servis kullandığı 7'nci oyunu rakibine puan vermeden alan ve durumu 5-2 yapan Fransız tenisçi, ilk seti 6-3 kazanmasını bildi. İkinci sette servis kullandığı 6'ncı oyunu puan vermeden alan Tsonga, 7'nci oyunda rakibinin yaptığı çift hatadan da yararlanarak servis kırdı ve 4-3 öne geçti. Fransız tenisçiye hemen yanıt veren 7 numaralı seribaşı Berdych, 8'nci oyunda Tsonga'nın servisini kırarak 4-4'lük eşitliği sağladı. 9'ncu oyunu iki kez çift hata yapmasına karşın kazanarak 5-4 öne geçen Berdych, Fransız tenisçinin üst üste 3 oyun almasına engel olamadı ve seti 7-5, maçı da 2-0 kaybetti. Toplam 1 saat 33 dakika süren mücadelede 2 ace atan Berdych, 30 basit, 5 çift hata yaparken, 7 ace atan Tsonga, 13 basit, 3 çift hatayla maçı tamamladı. Berdych, yakaladığı 4 servis kırma şansından 1'ini değerlendirebilirken, Fransız raket 7 kez elde ettiği servis kırma fırsatından 3'ünde başarılı oldu. Tsonga, yarın finalde karşılaşacağı Federer ile bugüne kadar oynadığı 10 maçın 7'sini kaybetti, 3'ünü kazandı. Fransız tenisçi, bu yılki Wimbledon Tenis Turnuvası'nın çeyrek finalinde, 2-0 geriden gelerek Federer'i 3-2 yenmeyi başarmıştı.