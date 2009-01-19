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Spor

Federer'e moral

Roger Federer, Avustralya Açık öncesi katıldığı Kooyong Klasik'te finalde Stanislas Wawrinka'yı 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

19 Ocak 2009 02:00


Roger Federer, Avustralya Açık öncesi katıldığı Kooyong Klasik'te finalde Stanislas Wawrinka'yı 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Dünyanın 2 numaralı raketi Roger Federer, Kooyong Klasik Tenis Turnuvası’nda şampiyon olarak, Avustralya Açık öncesinde moral buldu.

İsviçreli tenisçi finalde, yurttaşı Stanislas Wawrinka'ya set vermedi. Kooyong'da, 2005'te de zafere ulaşan Federer, Pekin Olimpiyat Oyunları'nda birlikte altın madalya kazandığı Wawrinka'yı bir saatten kısa sürede devirdi.

Dünyanın 2 numarası, ilk setin hemen başında servis kırarak 3-0 öne geçti. Sadece 25 dakika süren bu set 6-1 sona erdi. Wawrinka ikinci sette de ancak 3 oyun alabildi. Federer'in sıradaki rakibi, Avustralya Açık'ın ilk turunda karşılaşacağı İtalyan Andreas Seppi...

İsviçreli raket, daha önce 3 kez kazandığı Avustralya Açık'ta bu başarısını tekrarlaması halinde, Grand Slam turnuvalarında 14 kez zafere ulaşan Pete Sampras'ın rekoruna ortak olacak.

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