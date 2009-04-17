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Spor

Federer'e bir şok daha

Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası’nda 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer Wawrinka'ya yenilerek elendi.

17 Nisan 2009 03:00


Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası’nda 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer sürpriz bir biçimde vatandaşı Stanislas Wawrinka'ya yenilerek elendi.

Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası’nın programı şiddetli yağmur nedeniyle bir hayli aksadı. Pek çok maç ertelendi, mücadele 5 saat gecikmeyle başladı.

Tamamlanan maçların en çok ilgi çekeni iki İsviçreli tenisçi Roger Federer ile Stanislas Wawrinka arasındaydı.

Genellikle kordun aynı tarafını paylaşmaya alışık olan ve Pekin Olimpiyatı’nda çiftlerde altın madalya kazanan ikilinin mücadelesi sürpriz bir biçimde Wawrinka'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.


Wawrinka ilk seti 6-4, ikincisini de 7-5 alarak çeyrek finale yükseldi.

Bu sezon henüz turnuva kazanamayan Federer, böylece Monaco'dan da eli boş ayrılmak durumunda kaldı.

Novak Djokovic, Andreas Beck ve Fernando Verdasco, Monte Carlo'da çeyrek finale yükselen diğer isimler oldular.

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