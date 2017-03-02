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Spor

Federer'den erken veda

Deneyimli tenisçi, üç maç puanından yararlanamadığı maçta 2017 yılındaki ilk ATP yenilgisini aldı

02 Mart 2017 13:21

Avustralya Açık şampiyonluğundan sonra ilk kez korta çıkan Roger Federer, Dubai Duty Free Tenis Şampiyonası'nda dünya 116'ncısı Evgeny Donskoy'a üç sette mağlup oldu.

Eurosport'un haberine göre, kariyerindeki 18. Grand Slam zaferini Avustralya Açık'ta elde ettikten sonra kısa süreli dinlenmeye çekilen Roger Federer, Dubai'ide yaptığı geri dönüşle tenisseverleri şaşırttı.

ATP 500 takviminde yer alan Dubai Duty Free Tenis Şampiyonası 2. Tur'unda Rus raket Evgeny Donskoy ile karşılaşan dünya 10 numarası, büyük çekişme yaşanan maçta 3-6, 7-6(7) ve 7-6(5)'lik setlerle rakibine mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

2007 yılından beri üçüncü kez elemlerden gelen rakibine elenen deneyimli tenisçi, üç maç puanından yararlanamadığı maçta 2017 yılındaki ilk ATP yenilgisini aldı.

Moskova 2015'ten sonra ikinci kez bir ATP turnuvasında çeyrek finale kalan Donskoy'un sıradaki rakibi Fransız tenisçi Lucas Pouille.

Bu yenilgiyle beraber önümüzdeki haftadan itibaren ilk 10 sıradan çıkacak Federer'in sıradaki turnuvası 9 Mart'ta başlayacak olan Indian Wells.

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Avustralya AçıkRoger FedererDubai Duty Free Tenis ŞampiyonasıEvgeny Donskoy

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