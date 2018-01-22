T24 LogoT24 Logo
Spor

Federer yine set vermedi, çeyrek final biletini kaptı

Macar rakibini 3-0 mağlup eden Federer, çeyrek finalde Tomas Berdych karşılaşacak

22 Ocak 2018 15:00

Avustralya Açık tek erkekler dördüncü turunda 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Macar rakibi Marton Fucsovics'i 6-4, 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının 80. basamağında bulunan rakibinin dirençli oyunu karşısında zaman zaman zor anlar yaşayan İsviçreli tenisçi, buna karşın kritik puanlarda hata yapmayarak 2 saat 1 dakika sonunda galibiyete ulaştı. Federer puan vuruşlarında rakibine 33-23'lük üstünlük kurdu.

Kariyerindeki altıncı Avustralya Açık şampiyonluğunu kovalayan 36 yaşındaki Federer'in çeyrek finaldeki rakibi 19 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych olacak.

Berdych, dördüncü turda 25 numaralı seribaşı Fabio Fognini'yi 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle mağlup etmeyi başardı. Federer ile Berdych üst üste üçüncü kez Avustralya Açık'ta birbirlerine rakip olacak. 2016'da çeyrek final, 2017'de ise üçüncü tur aşamasında oynanan iki maçı da Federer set kaybetmeden kazanmıştı.

 

ETİKETLER

FedererATPAvustralya Açıkçeyrek final

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24