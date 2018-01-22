Federer yine set vermedi, çeyrek final biletini kaptı

Avustralya Açık tek erkekler dördüncü turunda 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Macar rakibi Marton Fucsovics'i 6-4, 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının 80. basamağında bulunan rakibinin dirençli oyunu karşısında zaman zaman zor anlar yaşayan İsviçreli tenisçi, buna karşın kritik puanlarda hata yapmayarak 2 saat 1 dakika sonunda galibiyete ulaştı. Federer puan vuruşlarında rakibine 33-23'lük üstünlük kurdu.

Kariyerindeki altıncı Avustralya Açık şampiyonluğunu kovalayan 36 yaşındaki Federer'in çeyrek finaldeki rakibi 19 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych olacak.

Berdych, dördüncü turda 25 numaralı seribaşı Fabio Fognini'yi 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle mağlup etmeyi başardı. Federer ile Berdych üst üste üçüncü kez Avustralya Açık'ta birbirlerine rakip olacak. 2016'da çeyrek final, 2017'de ise üçüncü tur aşamasında oynanan iki maçı da Federer set kaybetmeden kazanmıştı.