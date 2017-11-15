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Spor

Federer yarı final biletini aldı

İsviçreli raket, 15. kez katıldığı ATP Finalleri’nde 14. kez yarı finale katılmaya hak kazandı

15 Kasım 2017 17:36

ATP Finalleri'nin Boris Becker Grubu'nda mücadele eden Roger Federer, 3 numaralı seribaşı rakibi Alexander Zverev'i 7-6, 5-7 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek turnuvada çıktığı ikinci maçından da galip ayrıldı.

Oldukça çekişmeli başlayan mücadelede iki tenisçi de servis kırma puanları göstermesine karşın birbirlerine avantajı kaptırmadı ve açılış setinin galibini belirlemek için tie-break'e gidildi. Bu oyunda 4-0 geri düşmesine karşın toparlanmasını bilen Federer, 8-6'lık tie-break sonucuyla ilk seti hanesine yazdırdı.

Psikolojik avantajı da ele geçiren İsviçreli tenisçi, ikinci setin henüz başında genç rakibinin servisini kırarak kontrolü ele aldı. Ancak pes etmeyen Zverev, önce dördüncü oyunda servis kırarak durumu eşitledi, ardından tie-break öncesi son oyunda bulduğu üçüncü set puanı şansını değerlendirerek maça denge getirmeyi başardı.

Maçın galibini belirleyecek final setinde Roger Federer, oyunun kontrolünü eline aldı. Artık 36 yaşında olmasına karşın üçüncü sette korta yansıttığı dinamizmiyle üçüncü sete ağırlığını koyan Federer, üç kez rakibinin servisini kırdığı bu seti 6-1 kazanarak maça nokta koydu.

Bu sonuçla ikide iki yaparak Boris Becker Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Roger Federer, kariyerinde 15. kez katıldığı ATP Finalleri'nde 14. kez adını yarı finale yazdırmayı başardı. Efsanevi tenisçi gruptaki son maçında, tur atlama şansı kalmayan Marin Cilic ile prestij mücadelesi verecek. Gruptan çıkacak ikinci ismi belirleyecek maçta ise Alexander Zverev ile Jack Sock karşı karşıya gelecek.

 

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