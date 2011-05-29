-FEDERER, WAWRINKA ENGELİNİ RAHAT GEÇTİ ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - İsviçreli tenisçi Roger Federer, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın 4. turunda vatandaşı Stanislas Wawrinka'yı 3-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Turnuvanın 3 numaralı seribaşı olan Federer, maçın setlerini 6-3, 6-2 ve 7-5 kazandı. Rafael Nadal ile Novak Djokovic'in gölgesinde geldiği turnuvada oynadığı ilk 3 maçta oldukça rahat görünen ve iyi bir performans çıkartan Federer, istikrarlı oyununu 14 numaralı seribaşı Wawrinka önünde de sürdürdü ve Grand Slam turnuvalarında 28. kez çeyrek finale kalarak yeni bir rekorun sahibi oldu. Maçı Federer 8 ''ace'', 2 çift hata, 25 basit hata ile tamamladı. Wawrinka ise buna karşılık 5 ''ace'', 1 çift hata ve 22 basit hata yaptı. Federer, doğrudan sayı getiren vuruşlarda ise rakibine 32'ye 19'luk bir üstülnük sağladı. Federer ile Wawrinka, 2008 Olimpiyatları'nda çift erkeklerde altın madalyanın sahibi olmuştu. Fededer, çeyrek finalde David Ferrer-Gael Monfils maçının galibiyle karşılaşacak.