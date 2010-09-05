-FEDERER VE WOZNIACKI 4. TURDA NEW YORK (A.A) - 05.09.2010 - Teniste sezonun 4. ve son ''Grand Slam'' mücadelesi olan ABD Açık Tenis Turnuvası devam ediyor. USTA Billie Jean King kortlarında düzenlenen, toplam 25.2 milyon dolar ödüllü turnuvanın altıncı gününde, tek erkekler ve tek bayanlarda üçüncü tur maçları oynandı. Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, tek bayanlarda 1 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, rakiplerini zorlanmadan yenerek dördüncü tura yükseldi. Turnuvaya, TSİ sabaha karşı sona erecek üçüncü ve dördüncü tur maçlarıyla devam edilecek.