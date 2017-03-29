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Spor

Federer ve Nadal firesiz ilerliyor

Çeyrek final müsabakalarında Federer, Çek raket Tomas Berdych, Nadal ise ABD'li Jack Sock ile karşılaşacak

29 Mart 2017 13:51

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Roger Federer, dördüncü turda Roberto Bautista Agut'u, Rafael Nadal ise Nicolas Mahut'u 2-0 yendi.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler dördüncü tur mücadelesinde dünya 6 numarası Federer ile 18. sıradaki İspanyol Agut karşılaştı.

Bu sene Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan Federer, 7-6'lık setlerle İspanyol rakibini 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının 7. basamağındaki Nadal ise 55. sıradaki Fransız Mahut'u 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale adını yazdırdı.

Tek erkeklerde dünya 3 numarası İsviçreli Stan Wawrinka, 20. sıradaki Alman rakibi Alexander Zverev'e 6-4, 2-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek, elendi.

Çeyrek final müsabakalarında Federer, Çek raket Tomas Berdych, Nadal ise ABD'li Jack Sock ile karşılaşacak.

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