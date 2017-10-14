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Spor

Federer ve Nadal 38'inci randevuda

Roger Federer, yarı finalde Juan Martin del Potro'yu yenerek Rafael Nadal'ın rakibi oldu

14 Ekim 2017 20:47

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Şanghay Masters Tenis Turnuvası yarı finallerinde Juan Martin del Potro'yu eleyen Roger Federer ve Marin Cilic'i yenen Rafael Nadal, finale adını yazdıran isimler oldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre tek erkeklerde dünya 2 numarası İsviçreli Roger Federer, Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda Arjantinli Juan Martin del Potro'yu 2-1 yenerek finale çıktı. 

Bu yıl ABD Açık çeyrek finalinde yenildiği Arjantinli tenisçiye ilk seti 6-3 kaybeden Federer, sonraki iki seti 6-3 kazanarak adını finale yazdırdı. Federer, Hırvat Marin Cilic'i 2-0 yenen İspanyol Rafael Nadal'ın finaldeki rakibi oldu.

Rekabette Nadal önde!

İki tenisçinin bu yıl oynadığı 3 maçı da Federer kazanırken, tüm maçlar toplamında Nadal'ın 23-14 üstünlüğü bulunuyor.

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