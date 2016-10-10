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Spor

Federer ve Nadal 13 yıl sonra ilk 4'ten ayrıldı

ATP dünya sıralamasında Sırp Novak Djokovic ilk sırada yer alıyor

10 Ekim 2016 16:37

Teniste eski dünya 1 numaraları İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal, tek erkekler dünya sıralamasında 13 yıl aradan sonra aynı anda ilk 4'te yer alamadı.

ATP'nin (Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği) açıkladığı dünya sıralamasında 30 yaşındaki Nadal beşinci, 35 yaşındaki Federer ise yedinci sırada kendine yer buldu.

Son yıllarda elde ettikleri başarılarla tarihin en önemli isimleri arasına giren iki tenisçi, aynı anda son olarak 23 Haziran 2003'te ilk 4'ün dışında kalmıştı.

Sırp Novak Djokovic'in zirveyi bırakmadığı tek erkeklerde, Büyük Britanyalı Andy Murray ikinci, İsviçreli Stan Wawrinka üçüncü, Japon Kei Nishikori ise dördüncü sırayı aldı.

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