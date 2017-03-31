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Spor

Federer uzatmadı

Federer, Miami'de yarı finale çıktı

31 Mart 2017 16:07

Kazananı final seti tie-break'inin belirlediği maçta Tomas Berdych'i mağlup eden Roger Federer, Miami Masters'ta adını son 4 tenisçi arasına yazdırdı.

ATP Miami Masters'ta mücadele eden sezonun formda oyuncusu Roger Federer, Tomas Berdych'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Turnuvaya 4 numaralı seribaşı olarak katılan Federer, dünya 14 numarası rakibi karşısında zorlansa da 6-2, 3-6 ve 7-6'lık setlerin ardından mücadeleyi 2-1 alarak yarı finale adını yazdırdı.

Bu sezon Avustralya Açık ve Indian Wells'i kazanarak formda bir görüntü çizen35 yaşındaki Federer'in yarı finaldeki rakibi, Alexander Zverev'i 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle yenen 12 numaralı seribaşı Nick Kyrgios olacak.

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Roger FedererMiami

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