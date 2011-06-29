-FEDERER TURNUVAYA VEDA ETTİ WIMBLEDON (A.A) - 29.06.2011 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Fransız Jo-Wilfried Tsonga'ya 3-2 yenilerek bu yıl da turnuvaya çeyrek finalde veda etti. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü Kortları'nda oynanan maçta, 6'sı Wimbledon'da olmak üzere toplam 16 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer, 2008 yılında Avustralya Açık'ta final oynayan 12 numaralı seribaşı Wilfried Tsonga'ya 3-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 boyun eğdi. Fransız rakibini daha önce 4 kez yenmeyi başaran ve Wimbledon'da bugüne kadar 59 kez kazanan 29 yaşındaki Federer, Wilfried Tsonga karşısında bu turnuvadaki 7'nci mağlubiyetini aldı. Geçen yıl çeyrek finalde sürpriz bir şekilde Çek Tomas Berdych'e yenilen Federer, ilk setin ikinci oyununda basit hatalar yapan ve sadece 15 puan alabilen Fransız tenisçinin servisini kırdı. Deneyimli raket, servis kullandığı 3. oyunu da rakibine puan vermeden alarak durumu 3-0 yaptı. Wilfried Tsonga, 5. oyunda yakaladığı servis kırma şansını kötü bir ''backhand'' vuruşuyla kaybederken, Federer yakaladığı avantajı ace ile puana çevirdi ve oyunu almasını bildi. Sonraki oyunlarda iki tenisçi de servislerine tutundu ve 27 dakika süren ilk seti Federer 6-3 kazandı. İkinci sette daha az hata yapan 26 yaşındaki Wilfried Tsonga oyuna ortak olurken, iki raket de kendi servislerine tutundu ve tie-break'e gidildi. Rakibinin ''backhand'' hatalarını iyi değerlendiren Federer, 5-0 öne geçti. Tie-break'i 7-3, seti 7-6 kazanan İsviçreli tenisçi setlerde durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sete iyi başlayan ve ilk oyunu puan vermeden kazanan Federer karşısında 3. oyunda etkili bir performans sergileyen Fransız tenisçi, ilk denemesinde başarılı olamasa da ikincisinde İsviçreli rakibinin servisini kırdı ve 2-1 öne geçti. Servis kullandığı 4. oyunu da kazanarak durumu 3-1 yapan Wilfried Tsonga, 5-4 önde başladığı 10. oyunda 3 kez değerlendiremediği avantajların 4'üncüsünde sonuca ulaştı ve seti 6-4 almasını bildi. 4. setin 3. oyununda puanlarda 40-0 öne geçen Fransız raket, Federer'in üst üste iki kez puan almasına karşın güçlü rakibinin servisini kırmayı başardı ve 2-1 üstünlük sağladı. Henri Leconte (1986), Cedric Pioline (1997), Sebastien Grosjean (2003, 2004) ve Richard Gasquet'ten (2007) sonra Wimbledon'da yarı finalde mücadele eden 5'inci Fransız tenisçi olmak isteyen Wilfried Tsonga, Federer karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak 4. seti 6-4 aldı ve setlerde 2-2 eşitliği yakaladı. Son sete servis kırarak başlayan Fransız tenisçi, oyuna geri dönemeyen Federer karşısında karar setini 6-4, maçı da 3-2 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Kariyerinde beş şampiyonluğu bulunan Fransız tenisçi, 18 ace, 4 çift ve 22 basit hatayla maçı tamamladı. Federer ise mücadelede 17 ace attı, 1 çift ve 11 basit hata yaptı. İsviçreli raket maçta yakaladığı 1 kez servis kırma şansını değerlendirirken, Wilfried Tsonga 9 kez elde ettiği servis kırma fırsatlarından 3'ünde istediğini aldı. Federer, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, rakibinin çok iyi oynadığını belirterek, ''Ben de rakibim de maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Performansımdan memnunum. Kendimi suçlayamam. Ancak maalesef sonunda oyunu kaybettim, tabii ki kaybetmek hayal kırıklığı yarattı'' dedi. -WILFRIED TSONGA'NIN RAKİBİ DJOKOVIC- Bu yıl çok iyi bir sezon geçiren ve sadece Fransa Açık'ta Roger Federer'e yenilen 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, çeyrek finalde karşılaştığı Avustralyalı Bernard Tomic'i 3-1 yenerek yarı finalde Fransız Jo-Wilfried Tsonga'nın rakibi oldu. Birinci kortta oynanan maçta, dünya klasmanında 158'inci sırada yer alan 18 yaşındaki Tomic'i 6-2, 3-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup eden Djokovic, yarı finale adını yazdırdı. Tomic, 3. turda 5 numaralı seribaşı Robin Soderling'i eleyerek sürpriz bir sonuca imza atmıştı. Sırp tenisçi, 14 ace, 4 çift, 27 basit hatayla oynarken, Tomic 7 ace, 2 çift ve 41 basit hatayla mücadeleyi tamamladı.