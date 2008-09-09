Federer tarih yazarak kapattı



Bu sezonki başarısız performansıyla dünya sıralamasında zirveyi Rafael Nadal'a kaptıran Roger Federer, son büyük turnuvanın galibi oldu. Finalde Andy Murray'i 3-0 yenen İsviçreli raket, ABD Açık'ta üs üste 5. şampiyonluğuna ulaşarak 84 yıllık rekora ortak oldu.



Teniste sezonun dördüncü ve son Grand Slam'i olan Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler final maçıyla sona erdi. Finalde altı numaralı seri başı Andy Murray ile karşılaşan Roger Federer, şampiyonluğa ulaştı. Dünya klasmanının iki numaralı raketi, bu zaferle yine bir çok rekoru da yenilemiş oldu.



20.000'i aşkın seyirci önünde oynanan final maçına çok hızlı başlayan iki numaralı Roger Federer, 27 dakika süren ilk seti, 6-2 kazandı. Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında final oynayan Andy Murray, ikinci sette rakibinin yüksek temposuna ayak uydurmaya çalışırken 2-0 geriye düşmesine rağmen üst üste 3 oyun kazanarak oyunda kalmayı başardı. 6-5 öne geçtikten sonra aynı sette 2. kez servis kırmayı başaran Roger Federer 7-5'lik skorla seti aldı ve rakibinin moral motivasyonunu da kırmış oldu.



3. sete çok rahat tempoda başlayan ve üst üste çok zor vuruşları puana çeviren Federer 5-0 öne geçti. Murray'in bu bölümde dahi direnç göstermeye çalışması tribünlerden büyük alkış aldı. Buna rağmen 6-2'lik skorla seti kazanan dünya klasmanının iki numarası Federer, toplam 1 saat 50 dakika süren maçtan 3-0'lık galibiyetle şampiyon olarak ayrıldı.



Federer, böylece bu turnuvada 5. kez üst üste şampiyon olarak, 1924'de ABD'li Bill Tilden'den sonra bu turnuvada bu başarıya ulaşan tarihteki 2. erkek raket unvanına ulaştı.



Federer ayrıca iki ayrı grand slam'de üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk tenisçi olmayı da başardı.



İsviçreli raket 2003 yılından bu yana grand slam şampiyonluğu kazanmadan sezonu bitirmeme geleneğini de tekrarlamış oldu.

