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Spor

Federer set kaybetmeden turladı

David Goffin, sürpriz bir sonuçla 36 yaşındaki Julien Benneteau'ya elendi

19 Ocak 2018 11:07

Avustralya Açık'ta sürpriz sonuçların alındığı dördüncü günün son maçında Roger Federer, rakibi Jan-Lennard Struff karşısında zorlanmadı.

Unvanını korumaya gelen erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, dünya 55 numarası Jan-Lennard Struff'u 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek 3. tura çıktı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 4. gün maçları tamamlandı. Tenisçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklık yüzünden zor anlar yaşadı.

Kariyerinin ilk Grand Slam 2. tur maçını oynayan dünya 97 numarası Tennys Sandgren, 2014 yılının şampiyonu ve 9 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka'yı 3-0'lık (6-2, 6-1, 6-4) skorla saf dışı bıraktı.

36 yaşındaki Julien Benneteau da erkeklerin 7 numaralı seribaşı David Goffin'i eleyerek 2. turun sürpriz sonuçlarından birine imza attı.(Eurosport)

 

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