Federer Pekin'e çakıldı

Tempo24-





Olimpiyatlarda tek erkeklerde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Roger Federer, çeyrek finalde ABD'li James Blake'e 6-4 ve 7-6'lık (7-2) setlerle 2-0 yenilerek olimpiyatlara veda etti.



Federer'in elenmesiyle 2 numaralı seribaşı İspanyol Nadal'ın da şampiyon olma olasılığı arttı.

Oyunlarda teniste bugün yapılması gereken çeyrek final maçlarının büyük bir bölümü, yağmur nedeniyle yarına ertelendi.



Tenisin yanısıra Pekin'deki kano ve kürek yarışmaları yağmur, Qingdao kentindeki yelken yarışmaları da rüzgar yetersizliği ve yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yarına bırakıldı.

