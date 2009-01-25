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Spor

Federer kendine geldi

Roger Federer, Çek tenisçi Tomas Berdych'i 2-0 geriden gelip, 3-2 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

25 Ocak 2009 02:00

Avustralya Açık'ın 7. gününde, Rod Laver Arena'daki mücadele nefesleri kesti. Dünyanın iki numaralı raketi İsviçreli Roger Federer, Çek tenisçi Tomas Berdych'i 2-0 geriden gelip, 3-2 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

İlk seti 6-4 kaybeden Federer, ikinci sette de rakibine 7-5 yenildi. Herkes Berdych'in Federer'i yıkacağını düşünürken, İsviçreli raket muhteşem bir dönüşle sırasıyla 6-4, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini yendi ve çeyrek final biletini kaptı.

Federer, çeyrek finalde Arjantinli Juan Martin Del Potro ile karşılaşacak.

Avustralya Açık tek erkekler 4. turda tamamlanan maçlar:

Tomas Berdych (20) - Roger Federer (2) 6-4, 7-5, 4-6, 4-6, 2-6
Andy Roddick (7) - Tommy Robredo (21) 7-5, 6-1, 6-3
Juan Martin Del Potro (8) - Marin Cilic (19) 5-7, 6-4, 6-4, 6-2


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