Federer kendine geldi

Avustralya Açık'ın 7. gününde, Rod Laver Arena'daki mücadele nefesleri kesti. Dünyanın iki numaralı raketi İsviçreli Roger Federer, Çek tenisçi Tomas Berdych'i 2-0 geriden gelip, 3-2 yenerek, çeyrek finale yükseldi.



İlk seti 6-4 kaybeden Federer, ikinci sette de rakibine 7-5 yenildi. Herkes Berdych'in Federer'i yıkacağını düşünürken, İsviçreli raket muhteşem bir dönüşle sırasıyla 6-4, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini yendi ve çeyrek final biletini kaptı.



Federer, çeyrek finalde Arjantinli Juan Martin Del Potro ile karşılaşacak.



Avustralya Açık tek erkekler 4. turda tamamlanan maçlar:



Tomas Berdych (20) - Roger Federer (2) 6-4, 7-5, 4-6, 4-6, 2-6

Andy Roddick (7) - Tommy Robredo (21) 7-5, 6-1, 6-3

Juan Martin Del Potro (8) - Marin Cilic (19) 5-7, 6-4, 6-4, 6-2





