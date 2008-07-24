Federer kan kaybediyor

Tempo24 - Teniste dünya klasmanının zirvesinde yer alan Roger Federer kaybetmeye devam ediyor. Fransa Açık ve Wimbledon’da istediği şampiyonluğu Rafael Nadal’a kaptıran İsviçreli raket aradığı morali Kanada’da da bulamadı.



Federer, tenis sezonunun altıncı masters serisi olan Rogers Masters’a erken veda etti. İsviçreli raket, ikinci turda karşılaştığı Fransız Jil Simon karşısında ilk seti rahat kazandı. Ancak bu setten sonra başlayan yağmur nedeniyle maça 6 saat ara verildi. Aranın ardından, Simon üstünlüğü ele geçirdi. Son iki seti 7-5 ve 6-4'lük sonuçla kazanan genç Fransız, 1 nymaralı seri başını turnuvanın dışına itti.







Günün bir diğer önemli maçı ise son Wimbledon şampiyonu Rafael Nadal ile Jesse Levine arasında oynandı. İlk sette 4-1 öne geçen amerikalı Levine, Nadal'a zor anlar yaşattı. Ancak Nadal üstünlüğü ele geçirmeyi bildi ve kalan 12 oyundan 10'unu alarak,, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3. tura yükseldi. Tommy Haas'ı 6-3 ve 7-6 ile eleyen Rus Nikolay Davydenko ve Robby Ginepri'yi set vermeden yenen David Ferrer de tur atlayan isimler arasındaydı.