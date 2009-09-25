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Spor

Federer Japonya ve Çin'de yok

İsviçreli tenisçi Federer, dinlenmek amacıyla Japonya Açık ve Şangay Masters turnuvalarından çekildiğini açıkladı.

25 Eylül 2009 03:00

Teniste Dünya 1 numarası İsviçreli Roger Federer, dinlenmek amacıyla gelecek ay yapılacak Japonya Açık ve Şangay Masters turnuvalarından çekildiğini açıkladı.

Japonya Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, dünya sıralamasının zirvesinde bulunan İsviçreli raketin, 5-11 Ekim tarihlerindeki Japonya Açık'a ve ardından 12-18 Ekim'de Şangay Masters turnuvalarına katılmayacağını organizatörlere bildirdiğini duyurdu.

Roger Federer, bu iki turnuvadan çekilme kararını çok zor verdiğini söyleyerek, 'Ekibim ve doktorlarımla yaptığımız istişarelerden sonra çekilmeye karar verdim' dedi.

Bu yıl 6. Wimbledon zaferine ve hiç kazanamadığı Fransa Açık (Roland Garros) zaferlerine ulaşan dünya 1 numarası Federer, 'Bu benim dinlenmem için önemli bir şans. Önümüzdeki zor yıl için fiziksel olarak kendimi rehabilite edebilmem, yenilenmem lazım' diye konuştu.

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