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Spor

Federer Isner'er boyun eğdi

Davis Kupası Dünya Grubu ilk turunda ABD ile eşleşen İsviçre günü 2-0 geride kapatırken, Roger Federer John Isner’a dört sette yenildi.

11 Şubat 2012 20:03

T24- Davis Kupası Dünya Grubu ilk turunda ABD ile eşleşen İsviçre günü 2-0 geride kapatırken, Roger Federer John Isner’a dört sette yenildi.

İsviçre’de oynanan eşleşmenin ilk gününde korta ilk önce Stanislas Wawrinka ile Mardy Fish çıktı. İki üst düzey tenisçiyi karşı karşıya getiren maçtan ABD’li tenisçi Fish, 6-2/4-6/4-6/6-1/9-7’lik setlerle galip ayrılarak konuk ekibi öne geçirdi.

Günün ikinci maçında ise 16 kez Grand Slam şampiyonu Roger Federer’in rakibi ABD’li John Isner’dı. 2.05’lik Isner toprak kortta oynanan mücadelenin ilk setini 6-4 kaybetse de, diğer setleri 6-3/7-6/6-2 ile hanesine yazdırarak müthiş bir zafere imza attı.

İsviçre’nin henüz bir Davis Kupası şampiyonluğu bulunmuyor. ABD ise 32 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduruyor. (eurosport)

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