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Spor

Federer ilgiden bunaldı

Teniste dünya sıralamasının bir numaralı ismi Roger Federer, olimpiyat oyunlarına katılmak için geldiği Pekin'de diğer sporcuların ilgisinden rahatsız oldu.

07 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-


Federer, düzenlediği basın toplantısında, olimpiyat köyünde kalmasının imkansız hale geldiğini, müsabakalara burada hazırlanamadığını söyledi. Oyunların açılış töreninde İsviçre bayrağını taşıyacak olan Federer, birçok sporcunun kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini, köyü terk etmek durumunda olduğunu ifade etti.

Öte yandan İsviçreli raket, 29. Yaz Olimpiyatları tenis müsabakalarının ilk turunda Rus Dimitri Tursunov ile karşılaşacak. Çekilen kuraya göre İspanyol Rafael Nadal ise İtalyan Potito Starace ile bir sonraki tura kalmak için mücadele edecek. Bu maçın galibi ikinci turda, Lleyton Hewitt-Jonas Bjorkman maçını kazanan tenisçiyle karşı karşıya gelecek.

İlk tur, Novak Djokovic-Robby Ginepri ve James Blake-Chris Guccione karşılaşmalarına da sahne olacak. Bayanlarda ise Ana İvanoviç, Ukrayna'dan Mariya Koryttseva ile ikinci tur mücadelesi verecek. Bir diğer önemli maç, Rus Svetlana Kuznetsova ile Çinli Li Na arasında olacak.

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