Federer henüz emekliliği düşünmüyor

20 kez Grand Slam şampiyonu Roger Federer, sakatlığı sebebiyle uzun süredir uzak kaldığı kortlara bu hafta Katar Açık turnuvası ile geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

2020 Avustralya Açık’tan beri rekabetçi bir turnuvada yer alamayan Roger Federer; dizinden geçirdiği ameliyatların ardından yeniden kortlara dönüş yapmaya hazırlanırken, bu yıl en büyük hedefinin Wimbledon’da oynamak olduğunu söyledi.

Pazar günü düzenlenen basın toplantısında konuşan İsviçreli tenisçi, "Yeniden bir turnuvada oynayacak olduğum için çok mutluyum. Uzun zaman oldu ve bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Açıkçası şu anda düşünce olarak ‘maçların nasıl gittiğini görelim, antrenmanın sadece ekiptekilerle değil üst düzey oyuncularla ve profesyonel oyuncularla karşılaştığımda nasıl gittiğini görelim’ gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Federer, "Son aylarda çok fazla ikiye bir oynuyordum. Bu noktadan sonra yeniden antrenmana dönmem gerektiğini biliyorum. Bu bakış açısıyla baktığımızda içinde bulunduğum durum; daha güçlü, daha iyi, daha fit, daha hızlı ve benzeri şeyler inşa etmekle alakalı. Umarım Wimbledon’a kadar %100 hazır olurum ve benim için sezon o zaman başlayacak" dedi.

"Emeklilik hiçbir zaman seçenekler arasında değildi"

İsviçreli tenisçi, "O zamana kadar her şey sadece ‘nasıl gittiğini görelim’ şeklinde. Kendimi şaşırtabilirim ama aslında son birkaç haftadır pratikte istediklerimi yaptım. Aslında ne kadar iyi gittiğine şaşırdım ama bildiğimiz gibi maçlar farklı oluyor. Şu anda sadece günden güne ilerleyeceğim. Yeniden turnuvalara katıldığım için mutluyum ve işlerin nasıl gittiğini göreceğim. Fakat tabii ki benim için her şey çim kortla başlıyor" diye konuştu.

39 yaşındaki tenisçi, şu anda emekli olmakla ilgili bir şey düşünmediğini belirterek şöyle konuştu: "Emeklilik hiçbir zaman seçenekler arasında değildi. Daha çok, dizimin beni aylarca rahatsız edip etmemesiyle ilgili bir konuşma olabilir diye düşünüyorum. O zaman tekrar bir değerlendirme yapılır.

"Sadece hikaye bitmemiş gibi hissediyorum. Tenis oynamayı sevmem dışında, oynamaya devam etmek istememin belirli bir sebebi yok. Yolda olmaktan keyif alıyorum. Hala devam eden bir işim var. Fakat geri dönmemin sebeplerinden biri de yeniden üst seviyede büyük oyunculara karşı oynamak, büyük turnuvalarda mücadele etmek ve onları yeniden kazanmayı istiyor olmam. Umarım tekrar kalabalığın önünde oynayabilirim."

Rafael Nadal, Novak Djokovic ve kendisi arasındaki büyük rekabet hakkında gelen soruyu da yanıtlayan Federer: "Bence bu harika bir tartışma. İkisinin de son zamanlarda yaptıkları olağanüstü. 25 yaşında değiller ama zirvede görünüyorlar. Pete Sampras’ın benim için olduğu gibi belki ben de onlar için hedef noktasıyım" diyerek sözlerini tamamladı.