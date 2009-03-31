Federer güle oynaya



Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Roger Federer, Nicolas Kiefer'i 2-0 yenerek zorlanmadan 4. tura yükseldi.



Roger Federer ile Nicolas Kiefer'i büyük bölümü boş tribünler önünde karşı karşıya getiren maçta, dünya sıralamasının 2 numarası Federer zorlanmadı.



Maç boyunca bir kez bile servisinin kırılma tehlikesi yaşamayan Federer, rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle turnuvanın dışına itti.



Ev sahibi Andy Roddick ise 25 numaralı seri başı Dmitry Tursunov karşısında ilk seti 11 -9'luk tie-break ile kazandıktan sonra, rakibinin direncini kırdı ve 6-2'lik ikinci setle tur atladı.



Jo-Wilfried Tsonga da yoluna devam eden bir başka tenisçi oldu. Fransız raket, Robert Kendrick'i 7-5 ve 6-4 sonuçlanan iki sette geçerek adını 4. tura yazdırdı.

Üç numaralı seri başı Novak Djokovic ise Fransız Paul Mathieu'yu geçerken zorlanmadı. Maçın başından itibaren rahat bir oyun sergileyen Sırp raket ilk seti 6-4, ikinci seti de 6-1 kazanarak 4. turda yükselen bir diğer seri başı oldu.



Erkeklerde günün sürprizini ise James Blake ile 3 set sonunda turnuvanın dışına iten Tomas Berdych yaptı.



Bayanlarda ise 1 numaralı seri başı Serena Williams, 73 dakika süren karşılaşmada Çinli Shuai Peng'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle elemesini bildi.



Svetlana Kuznetsova, Çek Nicole Vaidisova'yı yenerken, Amelie Mauresmo da İtalyan Flavia Pennetta'yı geçerek 4. tura yükseldi.