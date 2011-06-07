-FEDERER GERRY WEBER AÇIK'TAN ÇEKİLDİ HALLE (A.A) - 07.06.2011 - İsviçreli tenisçi Roger Federer, sakatlığı nedeniyle Gerry Weber Açık Turnuvası'ndan çekildi. Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal'a yenilerek ikincilikle yetinen İsviçreli tenisçi, Wimbledon Tenis Turnuvası'na hazırlık niteliğinde olacak Gerry Weber Açık'a katılmayacağını söyledi. Federer, kişisel internet sitesinde yaptığı açıklamada, ''Vücudumun, özellikle de kasığımın istirahata ihtiyacı var. Wimbledon'dan önce risk almaya gerek yok'' ifadelerini kullandı.